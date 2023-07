Raspberry-Pi-Tuning So integrieren Sie Bluetooth in Raspberry Pi Pico W

Die Raspberry Pi Foundation hat den Raspberry Pi Pico W nun mit Bluetooth ausgestattet. Die drahtlose Funktionalität ermöglicht ein CYW43439 von Infineon mit einem 2,4-GHz-Transceiver.

Mit der Version 1.5.1 des C-SDK und dem neuesten MicroPython-Build kann der Pico W nun mit Bluetooth- und Bluetooth-LE-Geräten kommunizieren. (Bild: Raspberry Pi)

Im Juni 2022 brachte die Raspberry Pi Foundation den Raspberry Pi Pico W auf den Markt, eine kabellose 6-Dollar-Variante der Pico-Plattform, die auf dem RP2040-Mikrocontroller von Raspberry Pi basiert und IEEE-802.11b/g/n-Singleband mit 2,4 GHz unterstützt. Seitdem wurden über eine halbe Million dieser winzigen Boards verkauft, und sie haben ihren Weg in unzählige Projekte gefunden: von singenden Fischen über Webserver bis hin zu kommunizierenden Zimmerpflanzen.

Aber eine Sache hat noch gefehlt: Bluetooth-Unterstützung. Das wurde jetzt behoben – und dafür ist nicht einmal ein neuer Pico W notwendig.

2,4-GHz-Transceiver mit 802.11n Wi-Fi und Bluetooth 5.2

Die drahtlose Funktionalität des Pico W wird durch den CYW43439 von Infineon bereitgestellt, der einen 2,4-GHz-Transceiver enthält, der sowohl 802.11n Wi-Fi als auch Bluetooth 5.2 bietet und Bluetooth Classic sowie Bluetooth Low Energy (BLE) unterstützt. Bei der Markteinführung aktivierten Firmware und hostseitige Software nur Wi-Fi, nicht aber Bluetooth.

Mit der Version 1.5.1 des C-SDK und dem neuesten MicroPython-Build kann der Pico W nun mit Bluetooth- und Bluetooth-LE-Geräten kommunizieren. Insbesondere unterstützen wird der Bluetooth Classic – mit der vorübergehenden Ausnahme von ACL/SCO – zusammen mit den Rollen BLE Central und Peripheral. Die Funktionen sind außerdem konfigurierbar, sodass sich Bluetooth Classic und BLE entweder einzeln aktivieren lässt oder sich beide gleichzeitig nutzen lassen. Alle Details zu den unterstützten Bluetooth-Protokollen und -Profilen sind auf GitHub verfügbar.

Wer mit Bluetooth und dem Pico W beginnen möchte, sollte die Dokumentationsseite und das Buch Connecting to the Internet with Raspberry Pi Pico W lesen, das durch die ersten Schritte mit Bluetooth LE sowohl mit dem C SDK als auch mit MicroPython führt.

Raspberry Pi hat die Bluetooth-Unterstützung in das offizielle MicroPython-Repositorium integriert.

