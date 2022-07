Buchtipp So funktioniert Analytics in der Industrie

Im Fachbuchprogramm der Vogel Communications Group ist das Buch „Analytics in der Industrie“ erschienen. Es erläutert die Grundlagen der Prozess- und Produktionsdatenanalyse und zeigt praktische Anwendungen auf.

Das Fachbuch „Analytics in der Industrie“ zeigt die konkrete Herangehensweise an die Datenanalyse in der Industrie. (Bild: VCG )

Durch die systematische Analyse von Prozess- und Produktionsdaten lassen sich Erkenntnisse gewinnen, auf deren Basis Prozesse optimiert, Prognosen erstellt und bessere Management-Entscheidungen herbeigeführt werden können. Zur Auswertung der riesigen Datenmengen kommt Data Analytics mit seinen statistischen und mathematischen Verfahren ins Spiel.

Das Fachbuch „Analytics in der Industrie“ zeigt Leserinnen und Lesern, wie sie konkret an die Datenanalyse herangehen können. Um ein breites Verständnis zu schaffen, beschreiben die Autoren Analytics-Methoden und führen Schritt für Schritt durch die Datenverarbeitungskette. Darüber hinaus zeigen sie auf, welche Rollenprofile und Mitarbeiterqualifikationen für Industrial Analytics be-nötigt werden. Ein besonderer Fokus des Buchs liegt auf dem Thema Machine Learning. Die dazu gängigen Algorithmen werden am Beispiel einer virtuellen Smart Factory vorgestellt und erklärt.

Für die praktische Umsetzung des Erlernten folgen konkrete Arbeitshilfen und Tipps. So wird ein idealtypisches Vorgehensmodell beschrieben, das an die individuellen Gegebenheiten des jeweiligen Anwendungsfalls angepasst werden kann. Zudem geht das Buch auf bekannte Erfolgsfaktoren ein und stellt Kriterien vor, die die Auswahl von Anwendungssoftware für Industrial Analytics erleichtern.

ALLE DETAILS AUF EINEN BLICK Thomas Schulz Analytics in der Industrie 1. Auflage 2022, 112 Seiten

Preis: 29,80 EUR

ISBN Buch: 978-3-8343-3512-8

ISBN E-Book: 978-3-8343-6293-3 Hier geht es zum Buch

