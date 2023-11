Sicherer aufkleben Smarte Diagnose optimiert Roboterapplikation von Klebebändern

Der IT-Dienstleister Synostik gibt bekannt, dass ein Diagnosedesign-Projekt bei Glaub Automation & Engineering, einem Automatisierungsspezialisten, erfolgreich abgeschlossen wurde. Hier das Ergebnis.

Blick auf den Tapehead-3000 von Glaub. Das System appliziert Klebebänder für industrielle Zwecke jetzt noch präziser. Die IT-Spezialisten von Synostik haben nämlich eine smarte Diagnosemöglichkeit eingesetzt, um die roboterbasierte Applikation zu optimieren ... (Bild: Glaub)

Im Rahmen des Projekts wurde für das smarte Klebehandlingsystem Tapehead-3000 eine strukturierte Analyse der Mechatronik entwickelt, wie Synostis informiert. Das Ziel ist es, Betriebsereignisse zu antizipieren, zu bewerten und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Behandlung dieser Fälle zu designen. Im Ergebnis würden Betriebsereignisse identifiziert und schlank designte Schritt-für-Schritt-Algorithmen entwickelt. So werde die technische Dokumentation für die Glaub-Kunden zum praxistauglichen, digitalen Instandhaltungsleitfaden. „Wir von Glaub planen, das Diagnosedesign mit Synostik auch für unsere anderen Applizierköpfe einzusetzen“, merkt Niko Glaub, der Geschäftsführer, an.

Applizierköpfe für die Montagevorbereitung

Die Applizierköpfe (Tapeheads) von Glaub kann man sich als Vorrichtungen denken, mit denen Klebeband automatisiert aufgebracht werden kann. Je nach Anwendung kann das sowohl geradlinig als auch per Kurvenfahrten und mit Steigungen respektive „Talfahrten“ erfolgen. Die Einsatzgebiete finden bevorzugt in den Bereichen Automotive und Elektronikfertigung sowie in der Kunststofftechnik Anwendung, heißt es weiter. Speziell bei der Montagevorbereitung von Kunststoffbauteilen – man denke an Zierleisten, Stoßfänger oder Blenden – ist das präzise Applizieren von Klebebebändern extrem wichtig.

Algorithmen erhöhen die Tapehead-Lebensdauer

Um eine Optimierung der technischen Dokumentation des Tapehead-3000 vorzunehmen, wurden von Glaub die Experten von Synostik hinzugezogen. Ziele waren einerseits einen praxistauglicher und digitaler Instandhaltungsleitfaden zu schaffen und andererseits Verbesserungspotenziale für zukünftige Generationen der Tapeheads zu erkennen. Dazu wurde von Synostik gemeinsam mit dem Kunden ein strukturiertes Abbild der Mechatronik entwickelt, heißt es. Für die so identifizierten Wirkorte wurden dann Ereigniskataloge entwickelt und diese Ereignisse bewertet. Zu den relevanten Ereignissen wurden Strategien und entsprechende Konzepte festgelegt, um effektive Instandhaltungsmaßnahmen für die Applizierköpfe zu definieren. Die Erstellung der dafür erforderlichen Algorithmen erfolgte schließllich mit dem Synostik-Tool Diagnosedesigner. Dieses Vorgehen könne individuell an Kundenanforderungen angepasst werden. Beispielsweise analysierten die Algorithmen Indizien für mögliche Schäden, die sich aus vielen Datenformen wie etwa historische Daten und Kennlinien ableiten lassen. Darüber hinaus können auch wiederauftretende Muster erkannt werden.

Diese Digitalisierung kann weltweit genutzt werden

Das Ergebnis beinhaltete einen strukturierten Systemüberblick mit Fokus auf mögliche Betriebsereignisse und deren Behandlung, erklärt Synostik. Durch die digitalen Tools entstünden praxistaugliche Instandhaltungsleitfäden, die Glaub zur Verfügung gestellt werden. Dadurch würden die gesamten Applizierprozesse optimiert. Alle Algorithmen liegen zudem als XML-Datei vor und können zur Weiterverarbeitung sehr einfach konvertiert und in jedes kundenspezifische Format überführt werden, wie die Spezialisten anmerken. So ist zum Beispiel ein Text-Export/-Import zur einfachen Übersetzung der Leitfäden für den weltweiten Einsatz der Glaub-Systeme möglich.

