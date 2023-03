Vernetzung Smapone bringt erste No-Code-Plattform für Deutschland

Anbieter zum Thema Telefonica Germany GmbH & Co. OHG

Die No-Code-Plattform Smapone launcht mit Smapland die erste No-Code-Community im deutschsprachigen Raum. Zudem findet am 20. April erstmals auch das Tech-Event Smapland Festival statt.

Der deutsche Non-Code-Anbieter Smapone bringt die erste Non-Code-Plattform Smapland zu uns, ein digitaler Treffpunkt für Citizen Developer und Non-Coder. Bald gibt es außerdem ein enstprechendes Event zu erleben. Lesen Sie! (Bild: Smapone)

Der deutsche No-Code-Anbieter Smapone erweitert sein Angebot um die neue Community-Plattform Smapland, bei der es sich um einen digitalen Treffpunkt für Citizen Developer und No-Coder handelt, sowie für jene, die es werden wollen. Die Plattform ermögliche es, sich branchenübergreifend zu vernetzen und an Diskussionen rund um die Themen Digitalisierung, Prozessoptimierung und Change-Management teilzunehmen. Außer der digitalen Community-Plattform sorgten auch regelmäßige On- und Offline-Meet-ups sowie diverse Gamification-Elemente für einen lebendigen Austausch.

Namhafte Referenten beim Smapland-Festival

Am 20. April 2023 veranstaltet Smapone in Mainz erstmals das oben erwähnte Festival – das, wie betont wird, No-Code- und Tech-Event, bei dem Citizen-Developer und No-Code-Interessierte sich auch vernetzen und austauschen können. Außer Panel-Diskussionen mit namhaften Persönlichkeiten, wie Olympiasieger und Unternehmer Matthias Steiner, oder Dr. Frederik Pferdt, dem ersten Chief Innovation Evangelist von Google, stünden Masterclass-Angebote auf der Agenda, die sich unter anderem mit digitalem Mindset, digitalen Skills sowie Prototyping befassten. Abgerundet wird das Ganze mit Vorträgen verschiedener Speaker aus den Bereichen IT, Innovation Motivation, Persönlichkeitsentwicklung und New Work. Auch Bitkom-Präsident Achim Berg habe seine Teilnahme und Speaker-Rolle auf dem Smapland Festival bestätigt.

(ID:49259894)