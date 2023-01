Metall-3D-Druck SLM Solutions stellt Softwarepartner-Netzwerk vor

Für sein additives Laserschmelzverfahren hat der 3D-Drucker-Hersteller SLM Solutions kürzlich ein Softwarepartner-Netzwerk vorgestellt. Zusammen mit dem eigenen Softwareportfolio soll so eine umfassende End-to-End-Lösung möglich sein – von der Datenvorbereitung über die AM(Additiv Manufacturing)-Digitalisierung bis hin zur Konnektivität und Qualitätssicherung.

Zu den Softwarepartnern gehören: 3D Xpert, Assembrix, Authentise, Autodesk, Additive CADS, Dyndrite, Hexagon, Identify 3D, Materialise, Materialise CO-AM, Nebumind, Oqton, Siemens, Sigma, Viaccess Orca und More. (Bild: SLM Solutions)

Das Softwarepartner-Netzwerk besteht aus 16 Softwareanbietern und basiert auf der offenen Architektur von SLM Solutions. Es bietet Kunden ein breites Software-Portfolio um AM-Abläufe zu industrialisieren. Dabei ist die Software Magics von Materialise die bewährteste Software zur Baujobvorbereitung. Aber nicht die Einzige. Wie SLM Solutions mitteilt, können Kunden nun Dank des neuen Partner-Netzwerks die Software auswählen, die am besten für ihre Anwendung geeignet ist und diese für die Konstruktion von Baujobs auf der SLM-Maschine verwenden.

Die Digitalisierung des AM-Prozesses ermöglicht, Teile auf Abruf und aus der Ferne zu produzieren, um Lagerkosten und Vorlaufzeiten zu reduzieren. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist der Schutz des geistigen Eigentums am Bauteildesign und eine vollständige Rückverfolgbarkeit in der digitalen End-to-End-Fertigungskette. Für solch ein verteiltes Fertigungsmodell bieten SLM Solutions und seine auf dem Verschlüsselungsmarkt etablierten Partner jetzt Out-Of-the-Box-Lösungen an.

Softwarepartner für Konnektivitätslösungen und Qualitätssicherung

Auf dem Weg zu Industrie 4.0 ist die Konnektivität der Maschinen und die Integration der additiven Fertigungsverfahren in umfassendere Prozesse gefragt. Dann kann die Produktion skaliert, die Prozesseffizienz maximiert und Abfall sowie Betriebskosten reduziert werden. SLM Solutions nutzt hier seine offene Architektur, um Partnerschaften mit wichtigen Anbietern von Manufacturing Execution Systemen (MES) und Internet of Things (IoT)-Lösungen im Bereich der additiven Fertigung einzugehen. Ein Partner in diesem Bereich ist Oqton. Er soll Herstellern helfen, Innovation und Effizienz durch intelligente Automatisierung der Produktion zu steigern.

Für die Qualitätssicherung bietet SLM Solutions seine eigene Software SLM.Quality an. Die Software ermöglicht nach eigenen Angaben eine einfache Auswertung der Prozessdaten durch Standard-Dashboards und eine vollständige Dokumentation des Fertigungsprozesses durch Reporting-Tools. Um seinen Kunden eine erweiterte Qualitätskontrolle durch noch leistungsfähigere Dashboards zu ermöglichen, arbeitet SLM Solutions im Partnernetzwerk mit führenden Unternehmen für Qualitätssicherungssoftware zusammen. So sollen verschiedene Auswertungstechnologien kombiniert werden können: industrielle Röntgen-Computertomographie mit 3D-Visualisierung, automatische Erkennung von Bauteil- und Prozessfehlern durch maschinelles Lernen und Technologien der künstlichen Intelligenz.

(ID:48975164)