Formnext 2022 SLM Solutions kann 1,5 Meter hohe Bauteile drucken

SLM Solutions hat auf der Formnext 2022 die Maschine NXG XII 600E für das selektive Laserstrahlschmelzen angekündigt. Sie basiert auf der NXG XII 600 und weist einen erweiterten Bauraum in Z-Richtung auf. So sollen künftig Metallbauteile bis zu einer Höhe von 1,5 Metern additiv herstellbar sein.

Die Entwicklung der NXG XII 600E wurde vom U.S. Air Force Research Laboratory (AFRL) finanziert. Sie basiert auf der NXG XII 600 und weist einen erweiterten Bauraum in Z-Richtung auf. (Bild: D.Quitter / VCG)

Anwender benötigen größere Metallbauteile in kürzester Zeit. Dafür hat SLM Solutions jetzt die NXG XII 600E angekündigt. Wie der 3D-Drucker-Hersteller mitteilt, arbeitet die neue Laserschmelz-Maschine mit zwölf 1-kW-Lasern und verfügt mit 1,5 Metern in der Z-Achse über den größten Bauraum der Branche. Zum End-to-End-Produktionsworkflow gehört laut SLM Solutions auch das externe Auspacken bei Abkühlung, um so die Maschinenbetriebszeit zu maximieren und einen Auftragswechsel von weniger als einer Stunde zu ermöglichen.

Darüber hinaus verfüge die NXG-Plattform über eine offene SLM-Architektur. Diese soll ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Anpassung von Prozessparametern ermöglichen, um zu Ergebnissen mit maximaler Produktivität, bei Schichtdicken von 90 Mikrometern und darüber hinaus bei allgemein qualifizierten Materialien wie IN718, AlSi10Mg, TiAl6V4 und Kupferlegierungen zu gelangen. Supportfreies Drucken mit Free Float soll dabei maximale Designfreiheit bieten und den Bedarf an Stützstrukturen und Nachbearbeitungszeit reduzieren. SLM.Quality bietet eine effiziente und Qualitätssicherung mit Dokumentation, Prozessqualifizierung und Teilezertifizierung, heißt es.

Die Entwicklung der NXG XII 600E wurde vom U.S. Air Force Research Laboratory (AFRL) finanziert. Sie wird voraussichtlich 2023 ausgeliefert. Kunden, die die NXG XII 600 bereits installiert haben oder kurz davorstehen, haben die Möglichkeit, ihr System aufzurüsten, um die Vorteile des erweiterten Bauraums in der Z-Achse zu nutzen.

