Großformatiger Metall-3D-Druck SLM Solutions erwirbt 3D-Druck-Bereich von Adira

SLM Solutions integriert die Add-Creative-Technologie des portugiesischen Unternehmens Adira in sein Portfolio. Damit soll der Bereich der ultragroßen Formate des deutschen 3D-Drucker-Herstellers gestärkt werden.

Der 3D-Drucker AddCreator von Adira ist eine LPBF-Maschine (Laser Powder Bed Fusion), die das Konzept einer beweglichen Prozesskammer zur Herstellung großer Metallteile verwendet. (Bild: Adira Addcreative)

Die Übernahme der Technologie durch SLM Solutions umfasst das 3D-Drucksystem Addcreator von Adira, das auf der beweglichen Prozesskopf-Technologie des Fraunhofer ILT basiert. Die LPBF-Maschine (Laser Powder Bed Fusion) kann mit bis zu 12 Lasern auf einer 1 x 1 Meter großen Bauplattform Metallbauteile additiv fertigen. Damit reiht sie sich bei SLM Solutions in die bestehende Produktpalette zwischen der NXG XII 600-Familie und dem kürzlich angekündigten Großsystem für die additive Fertigung ein. Laut SLM Solutions bietet die Add-Creative-Technologie zusätzliche Flexibilität, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz, was sie zu einer attraktiven Option für eine breite Palette von Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, Energie und Verteidigung machen soll.

Das Team von Adira Addcreative wird sich dem globalen Team von SLM Solution anschließen und weiter an der Entwicklung von additiven Fertigungssystemen arbeiten. So sollen künftig neue Möglichkeiten durch die Kombination verschiedener Technologien erschlossen werden.

