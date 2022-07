Vernetzung Skoda testet 5G-Mobilfunk in der Produktion

Vor allem Logistik und Anwendungen mit Augmented Reality sollen zunächst von 5G profitieren.

Das private 5G-Netz ermöglicht bei Skoda im Rahmen des Smart-Factory-Konzepts neue Technologien, unter anderem in den Bereichen Industrie 4.0, künstliche Intelligenz oder Shared Data. (Bild: Skoda Auto Deutschland )

Skoda hat an seinem tschechischen Standort Mladá Boleslav zusammen mit Vodafone ein privates 5G-Netz in Betrieb genommen. Laut einer Mitteilung des Autoherstellers sollen sich somit neue Möglichkeiten in der Fertigung ergeben.

Konkret erhofft sich Skoda auch in der Logistik Vorteile durch das 5G-Netz, das autonome Transporte effektiver machen soll. Zudem könne mithilfe von 5G Augmented Reality in der Produktion genutzt werden. Wartungs- und Technikexperten könnten damit von zwei unterschiedlichen Kontinenten aus miteinander Maschinen warten. Die geringe Latenz von 5G-Verbindungen sorgt dabei für einen reibungslosen Ablauf.

Einsatz soll ausgeweitet werden

Das 5G-Netz von Skoda nutzt ein privates Frequenzspektrum, das ausschließlich für die Smart Factory des Autoherstellers bestimmt ist. Laut dem Unternehmen ermöglicht das eine zuverlässige, drahtlose Datenübertragung und garantiert auch bei hoher Auslastung eine ausreichende Bandbreite.

Als nächstes sollen Daten per 5G auf fertig produzierte Fahrzeuge aufgespielt werden. Skoda will außerdem den Einsatz der Technologie auf alle Logistik- und Produktionsabteilungen ausweiten.

