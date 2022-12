Formnext 2022 Sintratec stellt modularen, skalierbaren Kunststof-3D-Drucker vor

Sintratec hat auf der Formnext mit der All-Material-Platform (AMP) eine Komplettlösung für die additive Fertigung mittels selektivem Lasersintern präsentiert. Ihr modularer und skalierbarer Ansatz ermöglicht die Verarbeitung verschiedener Materialien auf demselben Produktionssystem.

Sintratec läutete auf der Formnext eine neue Ära für das Selektive Lasersintern (SLS) ein: Durch die Kombination von verschiedenen Build-Modulen mit Fusion-Modulen sollen Kunden das neue AMP-Produktionssystem an ihre individuelle Anwendung anpassen können. (Bild: D.Quitter / VCG)

Mit der Einführung der All-Material-Platform geht Sintratec weg vom Verkauf einzelner, isolierter 3D-Drucker und hin zum Angebot einer modularen und skalierbaren Fertigungsplattform. Wie Sintratec mitteilt, trennt die All-Material-Platform den 3D-Drucker in zwei Teile. Die sogenannten Build-Module beinhalten alles, was mit dem Druckmaterial in Berührung kommt, wie die Pulvertanks und den Recoater. Die Fusion-Module dagegen sind nicht mit Pulver kontaminiert und enthalten die teureren Komponenten wie den Laser und die Optiken. Dank dieser Modularität können sowohl verschiedene Polymere als auch Metalle auf der gleichen Produktionslinie ökonomisch verarbeitet werden. Die Build-Module sind untereinander kompatibel und austauschbar, heißt es.

Mit der AMP wurden auch zwei neue Modulgeneration eingeführt: Die Fusion-Einheit Sintratec S3 und die Build-Einheit MCU-220. Laut Sintratec verfügt die S3 über einen leistungsstarken 30-Watt-Faserlaser, der die Druckgeschwindigkeit im Vergleich zur S2 deutlich erhöht. Die neue MCU-220 soll das bestehende Build-Modul (MCU-160) ergänzen und ein um 90 Prozent größeres Bauvolumen bieten. Zusätzlich ist das Materialportfolio um den Kunststoff Sintratec PA12 GF erweitert worden – eine glasgefüllte Polyamid 12-Variante, die sich für Teile mit außergewöhnlich hoher Formsteifigkeit und Schlagfestigkeit eigne.

