Überwachungs- und Analysesoftware für den 3D-Druck Sigma Additive Solutions tritt dem EOS-Entwickler-Netzwerk bei

Das EOS Developer Network (EDN) soll die Integation von Softwareprodukten der AM-Software-Community in EOS-3D-Druck-Systeme ermöglichen. Nun ist Sigma Additive Solutions, Entwickler von Qualitätssicherungssoftware für den 3D-Druck, dem Netzwerk beigetreten.

Die Software PrintRite3D liefert beispielsweise Schmelzbaddaten des entstehenden Bauteils in Echtzeit. (Bild: Sigma Additive Solutions)

EOS will mit offenen Softwareschnittstellen die Einführung der additiven Fertigung (AM) sowie deren Industrialisierung beschleunigen. Das EOS-Entwickler-Netzwerk soll die Integation von Softwareprodukten der AM-Software-Community in EOS-3D-Druck-Systeme ermöglichen. Sigma stellt nach eigenen Angaben durch den Beitritt zum EDN seine Überwachungs und -Analysesoftware Print Rite 3D für EOS-Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) bereit. Die Software erkennt und klassifiziert in laserbasierten Metall- und Kunststoff-Pulverbettverfahren Defekte und Anomalien während des Herstellungsprozesses in Echtzeit und ermöglicht so erhebliche Kosteneinsparungen.

Damit kann Sigma sein Softwareangebot über den gesamten digitalen EOS-Prozess von der Datenaufbereitung über das Maschinenmanagement bis hin zur Prozessdatenerfassung und dem Reporting erweitern. Laut Sigma bietet das EDN Zugriff auf die API-Dokumentation, Codebeispiele, dedizierten Support durch Lösungsexperten und Zugriff auf virtuelle EOS-Systeme für Tests und Integrationsvalidierung.

