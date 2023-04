Logimat 2023 Siemens zeigt den digitalen Zwilling eines Logistikzentrums

Unter dem Motto „Intelligent intralogistics – experience the flow“ präsentiert Siemens auf der diesjährigen Logimat den ganzheitlichen digitalen Zwilling eines realen Logistikzentrums.

Die Logistik- und Intralogistikbranche befindet sich in einem sich schnell verändernden und anspruchsvollen Umfeld, berichtet Siemens mit Blick auf seine Logimat-Präsenz. De Konzern beobachte einen steigenden Bedarf an Energie sparenden, nachhaltigeren Möglichkeiten, den fortschreitenden Mangel an Arbeitskräften sowie diverse Cybersicherheitsbedrohungen, die nur einige der heutigen Herausforderungen seien. Mit einem umfangreichen Automatisierungs- und Digitalisierungsportfolio entlang der gesamten Wertschöpfungskette – speziell für die Intralogistikbranche – will Siemens aber nun Maschinenbauer und Betreiber von Logistikzentren bei der Bewältigung dieser Herausforderungen unterstützen, die auf der Logimat 2023 zu erleben sind.

Digitalisierungs- und Automatisierungsmöglichkeiten aus dem Portfolio von Siemens Digital Enterprise sowie IoT-fähige Hardware und Software von Siemens-Xcelerator decken für den oben genannten Zweck, wie es weiter heißt, alle Bereiche des Lagerbetriebs wie Wareneingang, Transport, Lagerung, Kommissionierung, Verpackung und Versand ab. Vollautomatische Materialflusssysteme wiederum beschleunigten den Lagerbetrieb, optimierten Prozesse, reduzierten damit Kosten und vermieden Fehler. Schließlich ergebe sich daraus ein höherer Durchsatz.

Das leistet der digitale Zwilling in der Logistik

Im Rahmen des Messeauftritts von Siemens konkret demonstriert werde das anhand des digitalen Zwillings des eigenen Siemens-Logistikzentrums in Nürnberg. Denn mit rund 12.000 Aufträgen pro Tag, etwa 22.000 Lieferscheinpositionen, insgesamt 27 Regalbediengeräten und drei Kilometern automatischer Förderbänder bedient das Distributionszentrum 25.000 Kunden weltweit, wie Siemens betont. Anhand dieses realen Beispiels können sich Messebesucher bald im Detail informieren. Es wird dazu erläutert, wie Simulationsszenarien dort dazu beitragen, beispielsweise die Schichtplanung zu optimieren, um die Produktivität zu maximieren. Außerdem wird laut Siemens gezeigt, wie digitale Zwillinge dabei helfen können, Engpässe und Lastspitzen zu identifizieren, um den Materialfluss zu optimieren und wie so der Durchsatz und die Gesamtleistung des Lagers und damit fast eine Erfüllungsrate von 100 Prozent gehalten werden kann. Das nahtlose Zusammenspiel von realer und digitaler Welt und die oben genannten Möglichkeiten, sagt Siemens, senken schließlich nachhaltig die Kosten und den Energieverbrauch und somit auch den CO 2 -Fußabdruck.

