Digital Light Processing (DLP) Siemens und Genera arbeiten am Großserien-3D-Druck von Steckverbindern

3D-Drucker-Hersteller Genera und Siemens kooperieren bei der Einführung der Digital Light Processing (DLP) Technologie in die Großserienfertigung von industriellen Anwendungen. Ein Beispiel sind elektronische Steckverbinder, die aus dem Photoharz UL 94 V-0 hergestellt werden sollen.

Tecnomatix Simulation zur Auslegung einer sauberen und sicheren Großserienproduktion von Steckverbindern mit der DLP-Technologie von Genera. (Bild: Siemens)

Einer Mitteilung zufolge beinhaltet die Kooperation die Integration von Siemens-Technologie in die DLP-Systeme von Genera. Dazu gehören laut Siemens Betriebstechnik, Informations- und Automatisierungstechnologie. Außerdem sollen die DLP-Systeme vollständig in die Simulations- und Planungswerkzeuge des AM-Factory-Planning-Tools von Siemens integriert werden, heißt es. So werde beispielsweise die Digital-Twin-Software dafür eingesetzt, alle Kombinationen der Druck- und Nachbearbeitungsmaschinen G2 und F2 von Genera in unterschiedlichen Graden der Skalierung zu simulieren. Das ermögliche Genera schnelle und zuverlässige Entscheidungen bei der Fabrikplanung.

Beide Unternehmen kooperieren zudem an Projekten, die einen größeren industriellen Ansatz erfordern. Nach Angaben von Siemens wird beispielsweise an der Gestaltung einer sauberen und sicheren Großserienproduktion von elektronischen Steckverbindern für einen etablierten Connector-Hersteller gearbeitet. Die Komponenten sollen aus dem erst kürzlich zugelassenen Photoharz UL 94 V-0 des Spezialchemiekonzerns Altana hergestellt werden. Dieses flammgeschützte Material könne mit demineralisiertem Wasser anstelle von potenziell umweltschädlichen lösungsmittelbasierten Waschflüssigkeiten nachbearbeitet werden.

