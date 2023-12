Schneller am Ziel Siemens und Amazon Web Services vereinfachen IT-/OT-Konvergenz

Vom Siemens-Industrial-Edge-Marktplatz kann man jetzt die AWS-App IoT Sitewise Edge nutzen, heißt es.

Blick auf die Umgebung des Industrial-Edge-Marktplatz von Siemens. Diese Plattform ist nun die Basis, von der man ab jetzt auch die Funktionen von IoT Sitewise Edge von Amazon Web Services (AWS) nutzen kann. Erfahren Sie hier, welche Vorteile das für Anwender hat ... (Bild: Siemens)

Siemens und AWS vereinfachen jetzt die IT/OT-Konvergenz mit Edge-to-Cloud-Integration. Denn jetzt kann man über ein zentrales App- und Gerätemanagement die AWS-App (Amazon Web Services) IoT Sitewise Edge mit vielen anderen Apps und Edge-Gerätes von Siemens und anderen Anbietern kombinieren. So erhalte man eine IoT-Möglichkeit, um spezifische Herausforderungen konfigurieren zu können. AWS IoT Sitewise Edge ist übrigens eine On-Premises-Software, wie Siemens anmerkt. Sie kann Gerätedaten lokal erfassen, verarbeiten und überwachen – auch ohne Internetverbindung!

Zur Erinnerung: 2018 brachte Siemens seine offene Industrial-Edge-Plattform auf den Markt und erweiterte sie im Oktober 2021 um den Industrial-Edge-Marktplatz, einen unabhängigen, herstellerübergreifender App-Store, in dem Industriekunden Apps von verschiedenen IoT-Anbietern kaufen können. Die Industrial-Edge-Plattform und der Marktplatz sind Teil von Siemens Xcelerator, einer offenen digitalen Geschäftsplattform, die ein offenes Ökosystem für die Zusammenarbeit zwischen Kunden, Siemens und komplementären Drittanbietern schafft. Sie gehört außerdem zu Industrial Operations X, einem offenen und interoperablen Portfolio für die Automatisierung und den Betrieb der industriellen Produktion.

Edge und Cloud vereinfachen IT-/OT-Integration

Mit AWS IoT Sitewise Edge auf Industrial Edge beschleunigten und vereinfachten AWS und Siemens die Machine-to-Edge- und Edge-to-Cloud-Integration. Anwender benötigten also weniger Zeit, um mit der Aufnahme von Daten in die AWS-Cloud zu beginnen und um weitere AWS-Services zu nutzen – zum Beispiel für ein vereinfachtes Daten- und Workflow-Management oder industrielle Arbeitsprozesse mit künstlicher Intelligenz (KI) auf Edge-Systemen und in der Cloud.

Denn heute blieben die meisten (74 Prozent) IoT-Projekte von Kunden isolierte Experimente (Quelle: Beecham Research „Why IoT projects fail“). Auch benötigten sie einen langen Zeitraum für die Skalierung oder erzielten aufgrund einer heterogenen Landschaft von OT- (Operational Technology) und IT-Systemen nicht den erwarteten Return on Investment (ROI).

Diese Umstände führen laut Siemens dazu, dass Daten schwer zugänglich und deshalb kaum nutzbar sind, weil sie oft auf eine einzelne Maschine oder einen einzelnen Fertigungsbereich beschränkt sind, wie es dazu heißt. Anwender können damit beginnen, den Wert industrieller Daten zu erschließen, indem sie dieselben in Workflows verarbeiten, die sie heute entweder an der Edge oder in der Cloud ausführen müssen. AWS IoT Sitewise Edge auf Siemens Industrial Edge hilft nun aber beim Aufbau einer sicheren, flexiblen Edge-to-Cloud-Infrastruktur, die Daten dort bereitstellen kann, wo sie benötigt werden. So können auch hybride Workflows ausgeführt werden, wie es weiter heißt. Das vereinfacht die IT/OT-Konvergenz.

IIoT-Projekte schnell entwickelt, skalieren und wiederholen

User, die AWS IoT Sitewise Edge und Siemens Industrial Edge verwenden würden, profitierten von vielen Optionen für industrielle Konnektivität, Datenspeicherung und -verwaltung, Sicherheitsfunktionen sowie Analyse- und Visualisierungstechnologien über die Edge- und Cloud-Ebenen hinweg. Mit diesem Angebot können Automatisierungsingenieure, Wartungstechniker und Betriebsleiter entscheiden, welche Daten gesammelt werden müssen und wo sie gespeichert, verarbeitet oder analysiert werden, wie Siemens erklärt. Mit Industrial Edge soll die Entwicklung und Umsetzung von IoT-Möglichkeiten einfacher, sicherer und skalierbarer werden.

Mit AWS IoT SiteWwise Edge können Unternehmen auch noch die Produktionseffizienz steigern, Fertigungsabläufe mit der Überwachung von Leistungskennzahlen verbessern und die Anlagenwartung durch Remote-Überwachung unter Verwendung von Verlaufs- und Echtzeitdaten optimieren, wie die Protagonisten versprechen.

Das Industrial-Edge-Ökosystem von Siemens wachse außerdem und biete so immer mehr Edge-Apps und -Geräte auf dem Siemens-Industrial-Edge-Marktplatz an. Mit dem jetzt getanen Schritt bringen Siemens und AWS nun die Leistungsfähigkeit der industriellen Automatisierung (OT) und der Cloud (IT) zusammen und bieten für die Fertigung eine optimierte Machine-to-Edge- und Edge-to-Cloud-Integration.

