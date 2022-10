Automatisierung Siemens und ACC gehen Partnerschaft ein

Die beiden Unternehmen wollen gemeinsam die nachhaltige Produktion von Batteriezellen in europäischen ACC-Gigafabriken fördern. Dazu gehören etwa die Standorte Billy-Berclau Douvrin in Frankreich oder Kaiserslautern in Deutschland.

Ein von ACC entwickeltes und hergestelltes Batteriemodul. (Bild: ACC)

Siemens und die Automotive Cells Company (ACC) haben ihre Kräfte mit einer neuen strategischen Partnerschaft gebündelt. Laut einer Mitteilung wird dadurch Siemens zum bevorzugten Lieferanten von ACC in den Bereichen Automatisierung, Digitalisierung und Elektrifizierungstechnologie. Die Partnerschaft ist Teil der offenen digitalen Business-Plattform Siemens Xcelerator, wozu auch ein kuratiertes Portfolio an IoT-fähiger Hardware und Software gehört.

Die Partnerschaft soll es ACC ermöglichen, seine geplanten Gigafabriken zur Produktion von Batteriezellen schneller in Betrieb zu nehmen. Siemens wird dazu dem Unternehmen Zugang zu seinem Digital Enterprise-Portfolio an Hard- und Software verschaffen. Dazu gehören etwa Anwendungen für das Produktions- und Produktdesign sowie Systeme für Product Lifecycle Management und Energiemanagement. Die Vereinbarung umfasse auch die Zusammenarbeit in den Bereichen IT/OT-Konnektivität sowie Infrastrukturlösungen für eine CO2-neutrale Fabrik.

(ID:48661973)