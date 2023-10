Transformationspusher Siemens-Tochter Mendix und Red Hat entwickeln Low-Code-App

Mendix und Red Hat geben ihre Zusammenarbeit bekannt. Aus dieser soll eine Cloud-native Low-Code-App entstehen, durch die Unternehmen Anwendungen unter anderem schneller entwickeln können, heißt es.

Ein Transformationsbeschleuniger für Unternehmen soll die Zusammenarbeit von Mendix und Red Hat sein. Denn die Partner vereinen „Low Code“-Anwendungsentwicklung und „Open Source Cloud“-Betrieb. Hier mehr dazu ... (Bild: panuwat - stock.adobe.com)

Mendix, Siemens-Tochter und führend in der Entwicklung moderner Unternehmensanwendungen, gibt die Zusammenarbeit mit Red Hat bekannt, einem führenden Anbieter von „Open Source“-Systemen für die Industrie. Im Rahmen der Kooperation kombiniert Mendix, wie es heißt, die Agilität und Geschwindigkeit seiner Low-Code-Plattform mit der Skalierbarkeit und Flexibilität von Red Hats Openshift, der hybriden Cloud-Anwendungsplattform auf Basis von Kubernetes. So würden Organisationen in die Lage versetzt, ihre digitale Transformation mit größerem Vertrauen voranzutreiben. Zu den Organisationen, die bereits von dieser Zusammenarbeit profitieren, gehören das Bildungsministerium der Vereinigten Staaten, Proximus, Garantii BBVA und Isracard, wie man weiter erfährt.

Red Hat und Mendix helfen Unternehmen also nicht nur bei der Entwicklung skalierbarer, flexibler und sicherheitsorientierter Anwendungen, sondern erleichtern auch die Bereitstellung und Verwaltung von Mendix-Anwendungen in verschiedenen Cloud-Umgebungen sowie in der lokalen Infrastruktur mit Red Hat Openshift.

Wie Mendix seine Cloud-native Architektur mit Red Hat optimiert

End-to-End Application Lifecycle: Die Low-Code-Plattform von Mendix beschleunigt die Anwendungsentwicklung, während Red Hat Openshift eine robustere Infrastruktur für die Bereitstellung, Skalierung und das Anwendungsmanagement bietet. Das führt zu einem reibungsloseren Prozess, von der Entwicklung bis zur Bereitstellung von Mendix-Anwendungen und zu einer geringeren betrieblichen Komplexität;

Hybride Cloud-Flexibilität: Es werde einfacher, Anwendungen nahtlos in On-Premises-, Private- und „Public Cloud“-Umgebungen bereitzustellen. Diese Flexibilität ermöglicht es Unternehmen, die Skalierbarkeit und Kosteneffizienz öffentlicher Clouds zu nutzen und gleichzeitig sensible Daten On-Premises oder in privaten Clouds zu speichern. Viele Anforderungen werden erfüllt, damit Unternehmen ihre Infrastruktur an sich ändernde Anforderungen anpassen können;

Verbesserte Sicherheitsfunktionen und Compliance: Red Hats Fokus auf die Bereitstellung von Security-Funktionen wird die Sicherheitslage von Mendix-Anwendungen verbessern. Das sei besonders relevant für Organisationen, die in regulierten Branchen tätig seien oder mit sensiblen Daten umgehen müssten;

Skalierbarkeit und Leistung: Durch die Kombination der Mendix-Plattform mit den Containerisierungstechnologien von Red Hat können Unternehmen Skalierbarkeit und Leistung für ihre Applikationen erreichen, indem sie diese in Container verpacken und auf der Infrastruktur von Red Hat bereitstellen. Das schafft effizientere Ressourcennutzung, automatische Skalierung und hohe Verfügbarkeit. So können Anwendungen, die auf Mendix basieren, eine höhere Arbeitslast bewältigen;

Skalierbarer Support und Ökosystem für jedes Unternehmen: Beide Organisationen werden von skalierfähigen Support-Services profitieren, einschließlich Troubleshooting und Updates für die zugrunde liegende Infrastruktur. Darüber hinaus könne man auf die Ökosysteme von Red Hat und Mendix zugreifen – einschließlich Bibliotheken, Tools, Erweiterungen und Entwicklergemeinschaften. Das wird die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch zwischen den Communities fördern und helfen, den Wert von Investitionen in beide Technologien zu maximieren.

