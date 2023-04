Industrielles 5G Siemens pusht mit Industrial 5G die Konvergenz von IT und OT

Die Konvergenz (Übereinstimmung) verschiedener Informationsmöglichkeiten (IT) und Betriebstechniken (OT) will Siemens mit 5G-Know-how vorantreiben. Hier einiges zu den Chancen.

Private industrielle 5G-Netzwerke will Siemens dazu nutzen, um IT- und OT-Umgebungen konvergenter zueiander zu machen. Wer dieselben nutze, beschleunige Entscheidungen bei sich ändernden Trends und verbessere die betriebliche Effizienz. Siemens erklärt, wieso ... (Bild: Siemens)

Unternehmen suchen laut Siemens verstärkt nach Möglichkeiten, Abläufe zu optimieren, um die Effizienz zu verbessern. Das mache eine nahtlose Kommunikation zwischen den traditionell getrennten Systemen immer wichtiger. Mit industriellen 5G-Netzen ließe sich diese Lücke schließen, weil sie geringe Latenzen haben und sehr zuverlässig seien. Die Konvergenz von IT und OT ermögliche das Digital Enterprise als Fundament für eine datengetriebene Entscheidungsfindung.

Und industrielle 5G-Netzwerke können eine nahtlose Kommunikation zwischen Geräten, Sensoren und Systemen sowohl in IT- als auch in OT-Umgebungen schaffen, wie es weiter heißt. Das erleichtere den Datenaustausch in Echtzeit, was zu einer schnelleren Entscheidungsfindung und einer verbesserten betriebliche Effizienz führe. Mit der 5G-Eigenschaft namens „massive Machine Type Communications“ können dann viele IoT-Geräte in einer Anlage vernetzt werden, was die Datenerfassung und -analyse weiter verbessert, wie Siemens erläutert. Siemens entwickelt derzeit einen Prototyp einer privaten industriellen 5G-Infrastruktur, um die Herausforderungen bei der Integration der 5G-Technologie in industrielle Umgebungen zu bewältigen.

Einige Vorteile von privaten industriellen 5G-Netzen

Die geringe Latenz und die hohe Zuverlässigkeit privater industrieller 5G-Netze unterstützen außerdem unternehmenskritische Anwendungen wie mobile Roboter, autonome Logistik und fahrerlose Transportsysteme (FTS). Diese können dazu beitragen, Produktionsprozesse zu optimieren und Ausfallzeiten zu reduzieren, was zur Gesamteffizienz des Betriebs beiträgt. Darüber hinaus schaffe es die Flexibilität von 5G-Netzen, dass Unternehmen ihre Infrastruktur an die sich entwickelnden Geschäftsanforderungen und Branchentrends schneller anpassen können.

Aber mit zunehmender Integration von IT- und OT-Systemen steigt der Bedarf an robusten Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz sensibler Daten und zur Verhinderung von Cyberangriffen. Private 5G-Netze bieten jedoch eine verbesserte Sicherheit, indem sie Unternehmen befähigen, ihre eigenen lokalen Netzwerke aufzubauen, die auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind, wie Siemens erklärt. Die Vorteile heißen bessere Kontrolle über den Netzwerkzugriff und den Datenfluss, Einhaltung von Branchenvorschriften und Schutz kritischer Infrastrukturen.

