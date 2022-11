Veranstaltungen zum Thema 3D-Druck Sieben Tipps zu AM-Weiterbildungen im Dezember

Wir weisen monatlich auf interessante Seminare, Webinare, Tagungen und Messen zum Thema additive Fertigung (AM) und 3D-Druck hin. Heute stellen wir unter anderem ein Symposium für die additive Fertigung in der Medizin, ein Seminar über Bionik und 3D-Druck sowie ein Webinar zu endbelastbaren Prototypen vor.

(Bild: EtiAmmos - stock.adobe.com)

Besuchertag: Additive Manufacturing Day

Auf dem Additive Manufacturing Day von Solidpro erfahren Sie Neues aus dem 3D-Druck von HP, Sintratec und Dye Mansion. Neben Fachvorträgen und aktuellen Kundenanwendungen aus der Additive Fertigung besuchen wir gemeinsam mit Ihnen per Live-Schaltung das Solidpro Additive Manufacturing Center in Langenau und zeigen Ihnen nähere Details zu den neuen 3D-Druck Technologien.

Wann: 1. Dezember 2022; 14:30 – 17:00 Uhr

Wo: Schwabach

Veranstalter: Solidpro

Kosten: kostenfrei

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung

Hybrid-Workshop: 3D-NordOst 2022

Zielstellung der Workshop-Reihe 3D-NordOst ist es, den Transfer von aktuellem Know-how der 3D-Datenverarbeitung und der Bildverarbeitung sowohl in die verschiedenen industriellen Branchen als auch in die kulturellen und medizinischen Bereiche zu fördern und eine Plattform für die Diskussion aktueller 3D-Themen zu bieten. Beim 24. anwendungsbezogener Workshop geht es um die Erfassung, Modellierung, Verarbeitung und Auswertung von 3D-Daten. Am ersten Tag steht der 3D-Druck im Fokus.

Wann: 1.+2. Dezember 2022

Wo: Berlin

Veranstalter: Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik (GFaI)

Kosten: 60 Euro

Weitere Informationen zum Workshop und zur Anmeldung

Symposium: Additive Fertigung in der Medizin

Das Symposium befasst sich insbesondere mit klinischen Anwendungsfällen des 3D-Drucks, der Rolle der additiven Fertigung in der Entwicklung medizinischer Geräte, der Entwicklung von 3D-druckbaren Materialien, dem Mikro-/Nano-3D-Druck und vielem mehr. Auf dem Symposium findet auch das erste Treffen der European Special Interest Group for 3D Printing in Hospitals statt.

Wann: 2.+3. Dezember 2022

Wo: Wien

Veranstalter: Medizinische Universität Wien

Kosten: 75 Euro

Weitere Informationen zum Symposium und zur Anmeldung

Info-Veranstaltung: Additive Manufacturing – Neue Wege im Werkzeugbau

Die Veranstaltung informiert über 3D-gedruckte Lösungen im Werkzeugbau. Speziell geht es um Schäumwerkzeuge und Vakuum-Tiefziehwerkzeuge aus dem 3D-Drucker. Sie erfahren vor Ort bei Stratasys, wie der Werkzeugbau mithilfe von 3D-Druck revolutioniert werden kann und was heute schon möglich ist.

Wann: 8. Dezember 2022; 13:30 – 16:00 Uhr

Wo: Rheinmünster

Veranstalter: Cintec / Stratasys

Kosten: kostenfrei

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung

Networking-Event: Branchentreff Additive Fertigung

Der Branchentreff ist eine Plattform von und für Hersteller, Zulieferer und Entwicklungsbüros im Bereich Automation, Mechatronik und Industrie 4.0 mit dem Fokus auf additive Fertigung. Er ist zugleich die Abschlussveranstaltung des deutsch-tschechischen Projekts AMNET - Netzwerk für Wissens- und Technologietransfer im Bereich der additiven Fertigung. Im Vordergrund steht kein „Messeauftritt“, sondern das intensive Gespräch mit potenziellen Lieferanten, Partnern und Kunden in der Grenzregion zwischen Bayern und Tschechien sowie Unternehmen, die Kontakte dorthin aufbauen möchten.

Wann: 13. Dezember 2022; 13:15 – 17:00 Uhr

Wo: Cham

Veranstalter: Bayern Innovativ

Kosten: kostenfrei

Weitere Informationen zum Event und zur Anmeldung

Online-Seminar: Bionik und Additive Fertigung

Der bionische Arbeitsprozess versetzt Sie in die Lage, Systeme und Produkte zu analysieren und eigenständig Analogien in der Natur zu identifizieren. Sie lernen in dem Seminar, wie aus den biologischen Vorbildern Ideen entwickelt werden können. Hierzu gehören auch gängige Optimierungsmethoden und Tools wie die Topologie-Optimierung. Ergänzend werden additive Fertigungstechnologien vorgestellt, mit denen die optimierten Idden umgesetzt werden können. Sie durchlaufen und erfahren somit den Ideenfindungs-, Konzeptentwicklungs- und Prototypenbauprozess. Am Ende können Sie entscheiden, welches additive Fertigungsverfahren für das jeweilige Produkt geeignet scheint und worauf bei der Produktion zu achten ist.

Wann: 13.+14. Dezember 2022

Wo: online

Veranstalter: VDI Wissensforum

Kosten: 1790 Euro

Weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung

Webinar: Endbelastbare Prototypen

Das Webinar gibt einen Überblick über Möglichkeiten und Chancen der additiven Prototypenherstellung mit dem 3D-Farbdrucker JF 580 von Hewlett Packard. Er ist für kleine und mittelgroße Produktentwicklungsteams, Design-Firmen und Universitäten entwickelt worden. Im Webinar wird auf den gesamten 3D-Druckprozess eingegangen – von der Datenaufbereitung, über die Druckerbedienung, Bauteilentnahme bis hin zum Postprozess.

Wann: 15. Dezember 2022

Wo: online

Veranstalter: HP / Kisters

Kosten: kostenfrei

Weitere Informationen zum Webinar und zur Anmeldung

(ID:48768781)