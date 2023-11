3D-Druck-Show Seit gestern läuft die neue Ausgabe der Formnext

Die Formnext ist gestern sehr erfolgreich gestartet und zeigt noch bis zum 10. November 2023 in Frankfurt am Main die internationale Elite der additiven Fertigung und der modernen Industrieproduktion.

Seit dem 8. November läuft die neunte Ausgabe der Formnext in Frankfurt am Main. Wie der Veranstalter Mesago Messe Frankfurt betont, sei bereits der Eröffnungstag ein großer Erfolg gewesen. Hier weitere Details ... (Bild: Mesago Messe Frankfurt / M. Kutt)

Gestern öffneten die Tore zur Formnext 2023 in Frankfurt am Main, berichtet der Veranstalter Mesago. Dabei erlebte man, wie es weiter heißt, bereits am Starttag eine sehr hohe Besucherresonanz, viele Weltpremieren sowie ein Rahmenprogramm voller Highlights entlang der gesamten Prozesskette der additiven Fertigung. Mit 859 Ausstellern und einer gebuchten Bruttofläche von über 54.000 Quadratmetern ist auch die inzwischen neunte Ausgabe auf Erfolgskurs. Die vertretenen Branchen heißen unter anderem Automobilbau, Maschinenbau, Medizintechnik und sogar die Kunstwelt präsentiert sich, wie man erfährt.

Formnext bietet attraktives Rahmenprogramm

Für das nötige Know-how und die passende Inspiration sorgt die Formnext mit einem, wie die Mesago betont, einzigartigen Rahmenprogramm einschließlich eines für Messebesucher frei zugänglichen Multistage-Konferenzprogramms sowie zahlreichen Sonderschauen, um nur einiges zu nennen. „Besucher finden auf der Formnext ein unvergleichlich breitgefächertes und zukunftsweisendes Angebot. Jeder, vom AM-Profi bis zum Einsteiger, sollte noch bis Freitag nach Frankfurt kommen und von dieser einzigartigen Plattform profitieren, um sein Know-how zu erweitern, sich inspirieren zu lassen und sein Netzwerk auszubauen“, so Sascha F. Wenzler, Vice President Formnext, Mesago Messe Frankfurt GmbH.

Als Highlight des Rahmenprogramms gilt die Premiere der Sonderschau „Dienstleister-Marketplace“, die in Kooperation mit Daimler Truck & Buses organisiert wird. Namhafte Automobilunternehmen wie Daimler Truck & Buses und Brose zeigten anhand von Anwendungen, wie sie die Möglichkeiten der additiven Fertigung nutzten und welche Rolle Dienstleister in diesem Kontext spielten. Viele Innovationen zum Thema Nachhaltigkeit präsentiert außerdem die diesjährige Partnerregion Nordic, die auch das wirtschaftliche Potenzial der Branche in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden unter Beweis stellt, wie es weiter heißt.

Die Formnext ist auch wieder digital präsent

Die Formnext wird im Übrigen auch in diesem Jahr durch eine digitale Plattform ergänzt – www.formnext/stream. Dort lassen sich die Produktangebote der Aussteller screenen sowie Kontakte und Termine (physisch und online) vereinbaren. Im Nachgang zur Messe kann der Austausch bis Ende November digital weitergeführt werden. Ein Highlight dabei sei die Möglichkeit, das Stage-Programm mit Formnext.TV live und on demand zu verfolgen.

