3D-Druck On-Demand Seifert Logistics fertigt 3D-gedruckte Ersatzteile für Daimler Buses

Ersatzteile erst dann zu produzieren, wenn sie benötigt werden, reduziert Lagerkapazitäten und schont Ressourcen. Daimler Buses setzt dafür auf den 3D-Druck. Als Pilot-Kooperationspartner ist die Seifert Logistics Group an der Erprobung und dem Roll-out der dezentralen Fertigung beteiligt. Verschlüsselte 3D-Druck-Lizenzen sind die Grundlage.

Seifert Logistics bietet seit zwei Jahren 3D-Druck-Fertigungsdienstleistungen an. Nun ist der Logistikdienstleister auch Servicepartner für Daimler Buses und produziert innerhalb kürzester Zeit benötigte Kunststoff-Ersatzteile mittels Lasersintern. (Bild: Seifert Logistics)

Um benötigte Ersatzteile jederzeit und überall drucken zu können, ist ein sicheres und digitales Lizenzsystem zum Schutz des geistigen Eigentums erforderlich. Daimler Buses hat dies in Form eines E-Shops für Drucklizenzen umgesetzt. Bauteile werden dort zunächst online als verschlüsselte Downloads an die Kunden verkauft. Damit erwerben diese eine Vorlizenz zur Verwendung des verschlüsselten 3D-Modells zur Arbeits- bzw. Druckvorbereitung und eine tatsächliche Drucklizenz des benötigten Ersatzteils. Folglich können genau so viele Exemplare gedruckt werden, wie der Kunde benötigt und erworben hat.

Möglich ist dies durch die Verschlüsselungs- und Lizenzierungslösung „CodeMeter“ von Wibu-System und zertifizierten Lasersinter-Systemen von Farsoon Technologies. Diese Kunststoff-3D-Drucker kommen beim Kontraktlogistiker in Ulm seit zwei Jahren zum Einsatz. Wie Seifert Logistics mitteilt, wurde jetzt der gesamte Prozess – vom Lizenzerwerb bis zum finalen Druck des Ersatzteils – von der eigenen 3D-Druck Abteilung auf Funktionsfähigkeit und Optimierungspotentiale geprüft. Die gedruckten Bauteile erfüllen demnach alle Qualitätsanforderungen.

