Veranstaltungen zum Thema 3D-Druck Sechs Tipps zu AM-Weiterbildungen im Oktober

Wir weisen monatlich auf interessante Seminare, Webinare, Tagungen und Messen zum Thema additive Fertigung (AM) und 3D-Druck hin. Heute stellen wir unter anderem ein Webinar zu Polymeren in der additiven Fertigung, eine Konferenz zum keramischen 3D-Druck und eine Tagung zur aditiven Fertigung von Metallen vor.

(Bild: EtiAmmos - stock.adobe.com)

Online-Seminar: Polymere der Additiven Fertigung

Der Kurs vermittelt umfassendes Wissen rund um die Polymere, die bei der additiven Fertigung Anwendung finden. Neben den Grundlagen der Syntheseverfahren bekommen Sie Know-how zu den vielfältigen Materialeigenschaften der eingesetzten Werkstoffe für die extrusions-/pulver-/ und harzbasierten 3D-Druck Verfahren. Darüber hinaus erlernen Sie Methoden zur Qualitätssicherung der einzelnen Technologien.

Wann: 6.+7. Oktober 2022

Veranstalter: Süddeutsches Kunststoffzentrum (SKZ)

Kosten: 850 Euro

Weitere Informationen zum Online-Seminar und zur Anmeldung

Tagung: Additive Fertigung von Druckgeräten

Die industrielle additive Fertigung (AM) macht enorme technische Fortschritte und wird auch bei der Herstellung von Druckgeräten vermehrt angewendet. Die Tagung bietet Ihnen eine speziell für Planer, Hersteller und Betreiber von Druckgeräten konzipierte Fachtagung mit hochkarätigen Vorträgen und innovativem Workshop-Format. Praxisberichte von Anlagenbetreibern, Anlagenbauern, Halbzeugherstellern, Pulverherstellern und TÜV SÜD Experten geben u.a. Antwort auf die Frage, wie der Nachweis der Einhaltung der Druckgeräterichtlinie gelingen kann.

Wann: 10.+11. Oktober 2022

Wo: München

Veranstalter: TÜV Süd

Kosten: 860 Euro

Weitere Informationen zur Tagung und zur Anmeldung

Konferenz: Advanced Manufacturing Technology Conference (AMTC)

Die Entwicklung und Integration von AM in industrielle Prozesse schreitet voran, allerdings mit unterschiedlichem Tempo in Europa, Asien und Nord- und Südamerika. Auf der AMTC 2022 werden Entscheidungsträger und Experten aus diesen drei Regionen unterschiedliche Ansätze und Methoden zur Überwindung technischer, regulatorischer und wirtschaftlicher Hürden bei der Industrialisierung von AM vorstellen. Die fünfte AMTC bringt Entscheidungsträger und Einflussnehmer aus allen Bereichen des AM-Ökosystems zusammen, um sich auszutauschen, Fragen zu stellen und Chancen zu verfolgen.

Wann: 11.+12. Oktober 2022

Wo: München

Veranstalter: TU München

Kosten: kostenfrei

Weitere Informationen zur englischsprachigen Konferenz und zur Anmeldung

Konferenz: AM Ceramics

Keramikspezialisten aus Industrie und Forschung präsentieren auf der AM Ceramics Entwicklungen in der keramischen Prozesskette, Fortschritte im 3D-Druck und mehr. Abgerundet wird die Veranstaltung durch eine Führung durch das Fraunhofer IKTS. Bei der Laborführung erhalten Sie Einblicke in die Kernkompetenzen des Fraunhofer IKTS von der Pulverentwicklung über den 3D-Druck bis hin zur Qualitätssicherung der Produkte und darüber hinaus.

Wann: 12.+13. Oktober 2022

Wo: Dresden

Veranstalter: Fraunhofer IKTS

Kosten: 380 Euro

Weitere Informationen zur englischsprachigen Konferenz und zur Anmeldung

Seminar: Additive Fertigungsverfahren

In diesem Seminar wird aktuelles Fachwissen zu unterschiedlichen Verfahren, den eingesetzten Werkstoffen, der Vorgehensweise bei der Umsetzung und zu aktuellen Anwendungsbeispielen vermittelt.

Wann: 13. Oktober 2022

Wo: Horb

Veranstalter: Institut für Kunststoff- und Entwicklungstechnik (IKET)

Kosten: 480 Euro

Weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung

Tagung: Additive Fertigung – Metall in Bestform

Die Tagung stellt nicht nur die bekannten Vorteile der Additiven Fertigung vor – nämlich kürzeres Time-to-Market, On-Demand-Fertigung mit weniger Lagerhaltung, mehr Flexibilität und höhere Effizienz. Sie bietet auch konkrete Lösungen, Forschungsergebnisse und einzelne Business Cases, die exemplarisch zeigen, welche Innovationen dies derzeit am Markt ermöglichen. Insbesondere für den Werkzeugbau, den Schienenfahrzeugbau, für die Luft- und Raumfahrt sowie für Druckgeräte werden Business Cases aus der Praxis präsentiert.

Wann: 26.+27. Oktober 2022

Wo: Essen

Veranstalter: DVS

Kosten: 690 Euro

Weitere Informationen zur Tagung und zur Anmeldung

