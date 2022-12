Veranstaltungen zum Thema 3D-Druck Sechs Tipps zu AM-Weiterbildungen im Januar

Wir weisen monatlich auf interessante Seminare, Webinare, Tagungen und Messen zum Thema additive Fertigung (AM) und 3D-Druck hin. Heute stellen wir unter anderem drei unterschiedlich lange Einführungsseminare und einen Workshop zum digitalen Prozess einer Orthesenfertigung vor.

(Bild: EtiAmmos - stock.adobe.com)

Seminar: Grundlagen der additiven Fertigung

3D-Druck eröffnet vielen Unternehmen beträchtliche Vorteile, wie zum Beispiel eine große Designfreiheit in der Produktentwicklung und eine zeitsparende, werkzeuglose Fertigung von Bauteilen. In dem Seminar erhalten Sie detaillierte Einblicke in die historische Entwicklung der additiven Fertigung, die gebräuchliche Terminologie sowie die Anwendung verschiedener 3D-Druck-Verfahren in der Industrie.

Wann: 16. Januar 2023

Wo: Blomberg

Veranstalter: Protiq

Kosten: 300 Euro

Weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung

Messe: Swiss Plastics

Die Messe Swiss Plastics hat u.a. die additive Fertigung von Bauteilen und die additive Fertigung im Formenbau zum Fokusthema. Neben zahlreichen Ausstellern gibt es hier auch am 17. Januar 2023 zwei Vorträge.

Robuste 3D-Druck-Elemente für den Praxistest: Markus Schrittwieser von 1 zu 1 berichtet über die Entwicklung und Zertifizierung von neuem Zubehör für den modularen Kopfschutz Protos Integral. Das Dornbirner High-Tech-Unternehmen realisierte für das in den Kopfschutz integrierte LED-Licht und die zugehörige Akku-Halterung 150 Vorserienelemente.

Fertigung individueller Steuersysteme für Maschinen und Fahrzeuge mittels SLS-3D-Drucker von Formlabs: Philipp Binkert von 3D-Model berichtet über kundenindividuelle Steuerungssysteme für Landmaschinen oder Kommunalfahrzeuge, die in kleiner Stückzahl von IBL Hydronic entwickelt und produziert werden. Per SLS werden hier Bauteile gedruckt, die dann veredelt oder mit weiteren Komponenten in einem Endteil kombiniert werden.

Wann: 17 Januar 2023

Wo: Luzern

Veranstalter: Messe Luzern

Kosten: 25 CHF

Weitere Informationen zur Messe und den Vorträgen

Online-Seminar: 3D-Druck – Eine Einführung

Das Seminar vermittelt die Grundlagen der additiven Fertigung. Es gibt einen Überblick zu den verschiedenen Druckverfahren und deren Funktionsweisen sowie den zur Verfügung stehenden Materialien. Sie lernen die Vor- und Nachteile sowie Einsatzmöglichkeiten kennen.

Wann: 24 Januar 2023; 9:00 – 13:00 Uhr

Veranstalter: Berufsfortbildungswerk (bfw)

Kosten: 99 Euro

Weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung

Online-Konferenz: TIPE-3D-Printing

Die Konferenz ist eine Veranstaltung für Frauen im 3D-Druck, die in Zusammenarbeit mit SME veranstaltet wird. Sie befasst sich mit allen Facetten der additiven Fertigung: den technologischen Innovationen, den Industrieanwendungen, ihren Mitarbeitern und der Wirtschaftlichkeit hinter der Technologie.

Wann: 24. – 26. Januar 2023

Veranstalter: Women in 3D Printing

Kosten: kostenfrei

Weitere Informationen zur Konferenz und zur Anmeldung

Seminar: Grundlagen der additiven Fertigung

In dieser Weiterbildung werden die Grundlagen der additiven Fertigung (3D-Druck), die Vor- und Nachteile der verschiedenen Technologien sowie verschiedene Markttrends aufgezeigt. Der Seminarteilnehmer lernt zusätzlich die Möglichkeiten und Grenzen dieser Technologie kennen. Es wird darüber informiert, auf welche Weise Daten für die Fertigung generiert werden und welche verschiedenen Materialien dabei zum Einsatz kommen. Darüber hinaus werden neue Designmöglichkeiten, wirtschaftliche Betrachtungen sowie aktuelle Anlagenentwicklungen aufgezeigt.

Wann: 24.+25. Januar 2023

Wo: Frankfurt/M

Veranstalter: VDI Wissensforum

Kosten: 1890 Euro

Weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung

Workshop: Digitale Werkbank zur Patientenversorgung

Der Workshop führt durch den kompletten Prozess der digitalen Werkbank für die Patientenversorgung. Behandelt werden die Themen Medical Device Regulation und 3D Druck, 3D Scanning in der Praxis, 3D Materialien für die Patientenversorgung sowie die Modellierung und additive Fertigung von Orthesen.

Wann: 27. Januar 2023

Wo: Hamburg

Veranstalter: Drucker-Fachmann.de

Kosten: kostenfrei

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung

