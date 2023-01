Veranstaltungen zum Thema 3D-Druck Sechs Tipps zu AM-Weiterbildungen im Februar

Wir weisen monatlich auf interessante Seminare, Webinare, Tagungen und Messen zum Thema additive Fertigung (AM) und 3D-Druck hin. Heute stellen wir unter anderem ein Seminar zur Einhaltung rechtlicher Vorgaben beim Betreiben von 3D-Druckern, ein Seminar für Entscheider in der additiven Fertigung und ein Seminar zum 3D-Druck in der Medizintechnik vor.

Hybrid-Seminar: Einhaltung rechtlicher Vorgaben bei der Arbeit mit 3D Druck-Maschinen

Die Anschaffung und der Betrieb in der Additiven Fertigung erfordert besondere Kenntnisse, die den spezifischen Gefahren gerecht werden – sowohl im Umgang mit Pulvern (erhöhtes Brand- und Explosionsrisiko, Gefahr durch Stäube) als auch mit Laserstrahlen und Schutzgasen. Das Seminar verschafft Ihnen einen aktuellen Überblick über die zu berücksichtigenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien im Bereich der 3D Druckverfahren. Sie lernen die Gefährdungsbeurteilungen für additive Fertigungsanlagen vorzubereiten und in Betriebsanweisungen zu überführen.

Wann: 1. Februar 2023

Wo: Essen

Veranstalter: Haus der Technik (HdT)

Kosten: 640 Euro

Seminar: Additive Manufacturing für Entscheider

Als Entscheider unterstützt das Seminar Sie dabei, mit dem erworbenen fachlichen Wissen zu den Grundlagen des Additive Manufacturing und den vermittelten Bewertungsansätzen eine potentielle Einführung in Ihrem Produktionsprozess zu durchleuchten. Nach dem Seminars sind Sie in der Lage, ökonomische wie ökologische Potenziale in Ihrem Unternehmensumfeld sicher zu identifizieren sowie Risiken richtig einzuschätzen. Neben den Grundlagen zum 3D-Druck werden auch die Vor- und Nachteile, Möglichkeiten und Grenzen der verschiedenen Technologien sowie aktuelle und künftige Markttrends aufgezeigt.

Wann: 9. Februar 2023

Wo: Essen

Veranstalter: TÜV Nord

Kosten: 530 Euro

Live-Online-Training: Fusion 360 – Schnelleinstieg und 3D-Druck

Der Kurs liefert einen umfassenden Einstieg in die 3D-Modellierungssoftware Fusion 360 von Autodesk. Sie erstellen während des Trainings eine individuelle 3D-Konstruktion. Dieses 3D-Modell wird anschließend auf einem 3D-Drucker materialisiert und zu einem echten Prototypen. Zur Anwendung kommt hier der 3D-Drucker form 2 von Formlabs, der hochauflösende Bauteile mittels Stereolithographie erstellt.

Wann: 20. – 22. Februar 2023

Veranstalter: PC-College Training

Kosten: 2190 Euro

Seminar: Bionik und Additive Fertigung

Ziel des Seminars ist es, Sie mit der Bionik und den additiven Fertigungsverfahren vertraut zu machen. Sie lernen, biologische Wirkprinzipien zu nutzen und von bereits erfolgreichen bionischen Effekten zu profitieren. Sie durchlaufen und erfahren dabei den Ideenfindungs-, Konzeptentwicklungs- und Prototypenbauprozess. Für Letzteren bietet sich der 3D-Druck an. Im Seminar werden die unterschiedlichen Verfahren der additiven Fertigung vorgestellt und es wird erläutert, worauf Sie bei der Umsetzung der jeweiligen Technologie achten müssen.

Wann: 21. + 22. Februar 2023

Wo: Berlin

Veranstalter: VDI Wissensforum

Kosten: 1890 Euro

Live-Webinar: Metal 3D Printing for the Food Processing Industry

In dem Webinar wird eine Anwendung des 3D-Metalldrucks von Desktop Metal vorgestellt. Elliði Hreinsson von der Firma Curio berichtet über seine Erfahrungen bei der Entwicklung von Lebensmittelverarbeitungsmaschinen mithilfe additiver Fertigung – angefangen von Kunststoffmodellen über Rapid Prototyping bis hin zur Serienfertigung in Edelstahl 316L mit der Bound Metal Deposition-Technologie.

Wann: 22.Februar 2023

Veranstalter: Desktop Metal

Kosten: kostenfrei

Online-Seminar: 3D-Druck in der Medizintechnik

Auch in der Medizintechnik hält der 3D-Druck Einzug. Ein individuell angepasster Zahnersatz oder auch additiv gefertigte Implantate sind längst nicht mehr die einzigen Anwendungen für den 3D-Druck. Der Kurs gibt Ihnen einen umfassenen Überblick über die Einsatzmöglichkeiten der additiven Fertigung auf dem Gebiet der Medizintechnik.

Wann: 26. + 27. Februar 2023

Veranstalter: Süddeutsches Kunststoffzentrum (SKZ)

Kosten: 700 Euro

