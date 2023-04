Regionale Fachmesse für Schraubverbindungen „SchraubTec SÜD“ lädt wieder nach Sindelfingen ein

Am 26. April 2023 findet die Schraubtec Süd zum zweiten Mal in Sindelfingen statt. 59 Firmen präsentieren ihre Lösungen rund um das Thema Schraubverbindungen. Der Eintritt zur Messe ist für Fachbesucher kostenfrei.

Ejot zeigte letztes Jahr in Sindelfingen u.a. die Vorteile und Einsatzgebiete gewindefurchender Schrauben. (Bild: D.Quitter/VCG)

Die regionale Fachmesse Schraubtec geht in die zweite Messerunde. Den Anfang macht 2023 die Schraubtec Süd in Sindelfingen. Einen Tag lang wird sich in der Sindelfinger Stadthalle alles um Schraubverbindungen und deren Auslegung, Beschaffung, Montage, aktuelle Normen und neue Anwendungen drehen.

59 Aussteller zeigen ihre Produkte und Dienstleistungen. Diesmal neu in Sindelfingen sind beispielsweise die Firmen Desoutter, Hytorc, Jakob Antriebstechnik, Schriever, Teckentrup und Würth. Der Eintritt zur Messe ist für Fachbesucher kostenfrei.

Zehn Fachvorträge ergänzen die Ausstellung

Das begleitende Wissensprogramm bietet zehn Fachvorträge von Branchenexperten. Hier ein kleiner Vorgeschmack:

Berechnung von Schraubenverbindungen

In diesem Vortrag nimmt Sie Frank Götz von Nord-Lock mit in die Berechnung von Schraubenverbindungen. Die Berechnungsansätze nach VDI 2230 „Systematische Berechnung hochbeanspruchter Schraubenverbindungen“ und DIN EN 1993-1-8 „Bemessung von Anschlüssen von Stahlbauten“ werden erläutert. Grundlegende Tragmechanismen einer Schraubenverbindung sowie eine belastungsgerechte Dimensionierung stehen dabei im Fokus. Am Ausstellerstand von Nord-Lock werden die theoretischen Inhalte an Versuchsständen greifbar gemacht.

Fließlochformen als wirtschaftliche Alternative zum herkömmlichen Blechfügeverfahren

Die Wahl der richtigen Verbindungstechnik ist im Leichtbau entscheidend. Durch sich ändernde und immer anspruchsvollere Werkstoffkombinationen stoßen herkömmliche Fügeverfahren an ihre Grenzen. Im Karosseriebau (Body-in-White) oder der Batteriedeckelverschraubung in der Automobilindustrie hat sich deshalb die Fließlochverschraubung etabliert. In seinem Vortrag stellt Daniel Demleitner von Deprag Schulz eine adaptive Montageinheit vor, die EC-Servo Schraubtechnik mit EC-Servo Vorschubtechnik kombiniert. Dabei erfolgt die automatische Durchdringungserkennung während des Fließlochformens unabhängig von Toleranzen der Verbindungselemente und Bauteile. Das patentierte, intelligente Schraubsystem vereine somit unterschiedliche Technologien in nur einem Arbeitsschritt.

Reibungszahluntersuchungen handelsüblicher Verbindungselemente

Die drehmomentgesteuerte Montage ist charakterisiert durch mittlere bis starke Vorspannkraftstreuungen, die überwiegend auf die Streuung der Reibungszahlen der Verbindungselemente zurückgehen. Für eine möglichst präzise Montage sind daher Informationen über die Reibungszustände erforderlich. Die Standardprüfung nach ISO 16047 sieht die Paarung der zu prüfenden Schrauben bzw. Muttern mit speziell behandelten Verschraubungspartnern vor – dem echten Einsatz entspricht dies jedoch nicht. Deshalb hat die Firma F. Reyher eine Untersuchung der Reibungszahlen von Verbindungselementen „aus der Packung heraus“ vorgenommen. Die Ergebnisse der Oberfläschensysteme Stahl blank, galvansich verzinkt, galvansich verzinkt gelb chromatiert, galvansich verzinkt DISP, feuerverzinkt und Edelstahl stellt Thomas Wernitz vor.

Unterstützung der Analyse von Schraubkurven durch KI

Die Bewertung von Schraubfällen durch die softwaregestützte Analyse von Schraubkurven ist, vor allem in der Großserienfertigung bei OEM im Automotive-Bereich, Stand der Technik. Eingesetzt wird hierbei vor allem die konservative Auswertung z.B. von Steigungen, lokalen Minima und Maxima, wie auch Wendepunkte der Drehmoment-Winkel-Kurve und der Vergleich mit spezifizierten Zielfenstern. Hierbei können jedoch sowohl falsch-positive als auch falsch-negative Bewertungen auftreten. Dr. Lidmila Fusková von der Firma Diribet erläutert in ihrem Vortrag, wie diesem Problem mit einer KI-gestützten Auswertung in einem zweiten Regelkreis in Echtzeit begegnet werden kann.

Vier Messen sind 2023 geplant

Die Schraubtec Süd ist der Auftakt des Messe-Quartetts für das Jahr 2023. Es folgen:

Schraubtec Nord, Hamburg, am 25.5.2023 in der Messe Hamburg-Schnelsen

Schraubtec West, Bochum, am 13.9.2023 im Ruhr-Congress Bochum

Schraubtec Ost, Dresden, am 14.11.2023 im International Conference Center

So war die letzte Schraubtec Süd in Sindelfingen:

