Ranking Schneider Electric gehört zu „World’s Most Admired Companies“

Zum fünften Mal in Folge konnte das Unternehmen sich einen Platz auf der Liste sichern. In der Elektronikbranche belegt es sogar den dritten Platz.

Vor allem beim Thema Nachhaltigkeit konnte Schneider Electric punkten. (Bild: Schneider Electric)

Der Tech-Konzern Schneider Electric hat sich zum fünften Mal in Folge einen Platz auf der „World’s Most Admired Companies“-Liste des Fortune Magazins gesichert. Wie das Unternehmen mitteilt, erreichte es in der Elektronikbranche sogar den dritten Platz. Vor allem in den Kategorien Innovation, Produktqualität und Service konnte Schneider Electric laut eigenen Angaben überzeugen.

Das jährliche Ranking der „World’s Most Admired Companies“ von Fortune basiert auf einer Umfrage unter den globalen Fortune-500-Unternehmen. Demnach werden 3.820 Geschäftsführer, Direktoren und Analysten gebeten, die Unternehmen nach neun Kriterien zu bewerten. Zu diesen Kriterien gehören unter anderem der Investitionswert, die Qualität des Managements sowie von Produkten, die soziale Verantwortung und die Fähigkeit, neue Talente zu rekrutieren.

Initiativen für mehr Nachhaltigkeit

Laut Schneider Electric hat das Unternehmen vor allem mit seinen Bestrebungen für mehr Nachhaltigkeit punkten können. Initiativen wie der 2005 eingeführten Schneider Sustainability Impact (SSI) oder die Erweiterung seiner Energy and Sustainability Services (ESS) hebt der Konzern dabei hervor.

Auf den ersten drei Plätzen der „World’s Most Admired Companies“-Liste befinden sich Apple, Amazon und Microsoft. Laut Fortune ist Apple bereits seit 15 Jahren an der Spitze der Liste. Zu den Neueinsteigern gehört unter anderem Pfizer. Der Pharma-Konzern, der mit dem Unternehmen Biontech einen Covid-19-Impfstoff entwickelte, landet auf Platz vier.

