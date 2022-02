Instandhaltung Schaeffler stellt intelligentes Nachschmiersystem vor

Mit Optime C1 und der dazugehörigen App soll das mitunter komplexe Schmierungsmanagement vereinfacht werden.

Die Installation der Komponenten pro Schmierstelle sowie die Konfiguration in der App benötigen weniger als zwei Minuten. (Bild: Schaeffler)

Schaeffler hat eine IoT-Lösung für die Nachschmierung von Wälzlagern mittels intelligenter und automatischer Schmierstoffgeber auf den Markt gebracht. Wie das Unternehmen mitteilt, stellt das neue System Optime C1 sicher, dass Fehlschmierungen durch zu viel oder zu wenig Schmierstoff, falschen Schmierstoff, Verschmutzungen, verstopfte Zuleitungen oder leere Schmierstoffgeber vermieden werden.

Installation in zwei Minuten

Optime C1 kann laut Schaeffler an den automatischen Schmierstoffgeber Concept 1 geschraubt werden. Zur Gesamtlösung zählen noch ein Gateway und die Optime-App. Über das Optime C1 werden die Nachschmiereinheiten Concept 1 zu einem Mesh-Netzwerk automatisch vernetzt. Die erfassten und berechneten Daten im Betrieb, wie zum Beispiel die verbleibenden Tage bis zur nächsten Schmierstofffüllung, sendet das Mesh-Netzwerk über das Gateway in die Cloud und von dort in die Optime-App, so Schaeffler. Die Installation der Komponenten pro Schmierstelle sowie die Konfiguration in der App dauern weniger als zwei Minuten.

Instandhalter können die Daten über die App oder das webbasierte Dashboard jederzeit einsehen. Laut dem Unternehmen ist Optime C1 als offenes System konzipiert. Das bedeutet, dass mithilfe einer API-Schnittstelle für den Datenaustausch auch eigene Softwaretools zur Verfügung stehen.

