Industrie 4.0 Sächsische Unternehmen präsentieren offenes IoT-Lab 5G-Campusnetz

Das 5G-Netz im IoT-Labor soll Partnerunternehmen die Möglichkeit bieten, neue Technologien mittels 5G-Funknetzwerk zu erproben und umzusetzen.

Der Smart Systems Hub entwickelt und fördert die Zusammenarbeit von Unternehmen. Kooperation und Co-Innovation seien Schlüsselkomponenten für komplexe Herausforderungen in der Industrie 4.0. (Bild: Smart Systems Hub)

Mehrere Unternehmen haben gemeinsam auf der Fachmesse IEEE++ 5G Summit ihr offenes IoT-Lab 5G-Campusnetz vorgestellt. Wie die Unternehmen, darunter Albis-Elcon System, Campus Genius und Smart Systems Hub, mitteilen, handelt es sich dabei um eine deutschlandweite Neuheit. Das 5G-Netz diene Unternehmen zur Erprobung und Umsetzung neuer Technologien und Anwendungen für 5G-Funknetzwerke. Ziel sei es mit der neuen Technologie Innovationen zu erproben, um so anwendungsorientierte Lösungen zu liefern und dadurch das europäische Ökosystem für private Netze in der 5G-Telekommunikation zu stärken.

Laut den Unternehmen eröffnet sich mit der 5G-Technologie eine neue Daten-Infrastruktur, die Echtzeit-Anwendungen, wie beispielsweise die komplexe Produktionsautomatisierung ganzer Fabriken als Digital-Twin-Prozesskontrolle, oder virtuelle Wartung ermöglicht.

„Robots as a Service“

Der Smart Systems Hub hat als entwickelten Anwendungsfall ein Robotisierungsprojekt gezeigt, das gemeinsam mit den Partnern Wandelbots und SAP verwirklicht wurde. Durch die Kombination des Roboters mit dem 5G-Netz und passender Software konnten Implementierungskosten erheblich gesenkt und Prozesse wesentlich flexibler gestaltet werden, so Smart Systems Hub. Das gelte insbesondere bei der Kombination mehrerer Roboter. So eröffne sich mit „Robots as a Service“ ein gänzlich neues Geschäftsmodell.

Die Unternehmen heben vor allem die Vorteile eines 5G-Campusnetzes hervor: bessere Funkqualität bei gleichzeitig großer Netzwerksicherheit, bessere Datenkontrolle, höhere Bandbreite, geringere Latenz und hohe Flexibilität in Bezug auf die Servicegüte. „Wir sehen bei 5G-Campusnetzwerken mit End-to-End-Integration der bestehenden Gerätelandschaft einen bedeutenden Wachstumsmarkt. Das große Interesse an unserem Ansatz als Ökosystem mit Partnern und Integrationsexpertise bestätigt unseren Weg“, sagt Werner Neubauer, Geschäftsführer von Albis-Elcon und Vorstandsvorsitzender der UET-Gruppe.

Um Effizienz und Agilität zu erhöhen, sollen sich in den kommenden Jahren die Architektur in Kommunikationsnetzen ändern. Desaggregierte Architekturen ermöglichen den offenen Betrieb von Hardware, Betriebssystem-Software und Anwendungen, so die Unternehmen.

Jetzt Newsletter abonnieren Verpassen Sie nicht unsere besten Inhalte Geschäftliche E-Mail Bitte geben Sie eine gültige E-Mailadresse ein. Newsletter abonnieren Mit Klick auf „Newsletter abonnieren“ erkläre ich mich mit der Verarbeitung und Nutzung meiner Daten gemäß Einwilligungserklärung (bitte aufklappen für Details) einverstanden und akzeptiere die Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen finde ich in unserer Datenschutzerklärung. Aufklappen für Details zu Ihrer Einwilligung Stand vom 15.04.2021 Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir verantwortungsvoll mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen. Sofern wir personenbezogene Daten von Ihnen erheben, verarbeiten wir diese unter Beachtung der geltenden Datenschutzvorschriften. Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Einwilligung in die Verwendung von Daten zu Werbezwecken Ich bin damit einverstanden, dass die Vogel Communications Group GmbH & Co. KG, Max-Planckstr. 7-9, 97082 Würzburg einschließlich aller mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen (im weiteren: Vogel Communications Group) meine E-Mail-Adresse für die Zusendung von redaktionellen Newslettern nutzt. Auflistungen der jeweils zugehörigen Unternehmen können hier abgerufen werden. Der Newsletterinhalt erstreckt sich dabei auf Produkte und Dienstleistungen aller zuvor genannten Unternehmen, darunter beispielsweise Fachzeitschriften und Fachbücher, Veranstaltungen und Messen sowie veranstaltungsbezogene Produkte und Dienstleistungen, Print- und Digital-Mediaangebote und Services wie weitere (redaktionelle) Newsletter, Gewinnspiele, Lead-Kampagnen, Marktforschung im Online- und Offline-Bereich, fachspezifische Webportale und E-Learning-Angebote. Wenn auch meine persönliche Telefonnummer erhoben wurde, darf diese für die Unterbreitung von Angeboten der vorgenannten Produkte und Dienstleistungen der vorgenannten Unternehmen und Marktforschung genutzt werden. Falls ich im Internet auf Portalen der Vogel Communications Group einschließlich deren mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen geschützte Inhalte abrufe, muss ich mich mit weiteren Daten für den Zugang zu diesen Inhalten registrieren. Im Gegenzug für diesen gebührenlosen Zugang zu redaktionellen Inhalten dürfen meine Daten im Sinne dieser Einwilligung für die hier genannten Zwecke verwendet werden. Recht auf Widerruf Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen kann. Durch meinen Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund meiner Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Um meinen Widerruf zu erklären, kann ich als eine Möglichkeit das unter https://support.vogel.de abrufbare Kontaktformular nutzen. Sofern ich einzelne von mir abonnierte Newsletter nicht mehr erhalten möchte, kann ich darüber hinaus auch den am Ende eines Newsletters eingebundenen Abmeldelink anklicken. Weitere Informationen zu meinem Widerrufsrecht und dessen Ausübung sowie zu den Folgen meines Widerrufs finde ich in der Datenschutzerklärung, Abschnitt Redaktionelle Newsletter.

(ID:48332700)