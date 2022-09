Cybersicherheit Russische Malware kompromittiert Active Directory von Microsoft

Es gibt bereits einen bestätigten Fall, in dem Angreifer die neue Malware erfolgreich verwendet haben. Microsoft reagierte bereits und gibt Tipps, wie Unternehmen die Malware aufspüren können.

Mithilfe von Magic Web können Hacker sich weitreichende Rechte verschaffen, spionieren oder Malware im gesamten Netzwerk verbreiten. (Bild: Sashkin - stock.adobe.com)

Microsoft hat eine Warnung herausgegeben, wonach eine neue russische Malware das Active Directory eines Netzwerks manipulieren kann. Laut einer Mitteilung des Cyber-Sicherheitsexperten 8 Com könnten sich mithilfe der Malware Angreifer als Nutzer des Netzwerks registrieren und sich weitreichende Rechte verschaffen.

Das Active Directory von Microsoft ist laut 8 Com ein zentrales Verzeichnis. Es ermöglicht Netzwerkbetreibern, Nutzerprofile zu hinterlegen und ihnen bestimmte Rechte zuzuordnen. Hierauf ziele die Malware „Magic Web“ ab, hinter der mutmaßlich eine russische Hackergruppe steckt, die unter den Namen APT 29, Nobelium und Cozy Bear bekannt ist.

Hacker benötigen Administratorenrechte

Bei Magic Web handelt es sich um eine Weiterentwicklung von „Foggy Web“, so 8 Com. Schon diese Malware habe es Hackern erlaubt, Konfigurationsdatenbanken auszulesen und Daten abzuschöpfen. Mit der Weiterentwicklung können Angreifer sich nun auch mit jedem beliebigen Account Zugriffsberechtigungen außerhalb der normalen Nutzerrollen verschaffen. Dafür benötigen die Hacker zunächst Administratorenrechte. Aktuell berichtet Microsoft von einem Fall, in dem den Angreifern dies gelungen ist.

Microsoft hat auf die neue Bedrohung mit einem Leitfaden reagiert. Er erklärt Anwendern, wie sie Magic Web am besten aufspüren können. Der Leitfaden ist auf der Homepage von Microsoft verfügbar.

