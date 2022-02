3D-Branche Rooom übernimmt VR-on und 3 Dimension Tech

Die 2016 gegründete Rooom AG bietet eine Experience-Plattform für das Erstellen, Verwalten und Bewerben von interaktiven 2D-, 3D-, AR- und VR-Erlebnissen an. Mit den Übernahmen von VR-on und 3 Dimension Tech investiert das Start-up aus Jena nun in die Bereiche 3D-Scan, 3D-Druck und VR-Software.

Virtuelle Konferenz in 3D via VR-Brille (Bild: rooom)

Die Rooom AG wächst: nach zusätzlichen Standorten in Jena und Leipzig sowie einer Tochterfirma in den USA baut das 3D-Start-up jetzt sein Portfolio aus. Nach Angaben von Rooom sollen mit VR-on aus München die Bereiche 3D-Scan und 3D-Druck gestärkt und mit 3 Dimension Tech aus Jena das Angebotsspektrum für VR-Software in der Industriebranche erweitert werden.

Lösung für kollaboratives Produktdesign, Planung und Entwicklung

VR-on hat mit „Stage“ ein Tool zur Erstellung von Echtzeit-3D-Konferenzlösungen in Unity- und Unreal-Umgebungen entwickelt. Dieses unterstützt auch Visual Components und eine breite Palette von CAD-Plattformen wie Autodesk, Dassault Systemes, PTC und Siemens. Wie Rooom mitteilt, hole man sich mit der Übernahme von VR-on so eine starke Lösung für kollaboratives Produktdesign, Planung und Entwicklung ins Haus. Die Mitarbeiter werden übernommen und sollen in München weiter an „Stage“ arbeiten, heißt es.

Produkte einfach digitalisieren und in 3D präsentieren

Das Unternehmen 3 Dimension Tech (3DT) hat sich speziell auf die Themen 3D-Scan und 3D-Druck spezialisiert. Laut Rooom besteht schon seit längerem eine Zusammenarbeit. Durch die Übernahme will das Tech-Unternehmen noch mehr Leistungen aus einer Hand anbieten. Zudem werde bereits an Innovationen und Weiterentwicklungen im Bereich des 3D-Scans gearbeitet. Damit sollen in Zukunft Produktanbieter und Hersteller möglichst einfach ihre Produkte digitalisieren und in 3D präsentieren können. Die Mitarbeiter von 3DT werden übernommen.

