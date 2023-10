Mehr Produktionslogistik Rockwell Automation übernimmt Clearpath Robotics

Rockwell Automation unterzeichnete eine Vereinbarung zur Übernahme von Clearpath Robotics, einem, wie es heißt, führenden Unternehmen in puncto autonome Robotik.

Der Transport von Produktionsteilen und -materialien zu den Montagelinien und zwischen den Fertigungspunkten ist eine der komplexesten, häufig auch noch ineffizienten Aufgaben in der Industrie, die oft zu Produktionsengpässen führt, wie Rockwell Automation sagt. Die autonome Produktionslogistik verändere aber die Arbeitsabläufe im gesamten Werk und ermögliche so erhebliche Kostensenkungen und eine höhere betriebliche Effizienz.

Die Otto Motors Division von Clearpath bietet autonome mobile Roboter (AMR) sowie Flottenmanagement- und Navigationssoftware an. Diese erhöhten den Durchsatz drastisch und senkten die Kosten, indem sie sicherstellten, dass Komponenten und Unterbaugruppen an Ort und Stelle seien, wenn sie benötigt würden. Des Weiteren transportieren sie fertige Waren nach Fertigstellung zum Lkw oder Lager, heißt es weiter. Rockwell Automation nutzte angesichts der Vorteile die Chance und gab kürzlich die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von Clearpath Robotics Inc. mit Sitz in Ontario, Kanada, bekannt. Denn AMR sind nach Meinung von Rockwell der nächste Schritt in der industriellen Automatisierung und Transformation. Die Übernahme baue Rockwells führende Position bei der Realisierung des Connected Enterprises weiter aus.

AMR-Markt wird 6-Milliarden-Grenze sprengen

Laut Interact Analysis wird der Markt für AMR in der Fertigung in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich um etwa 30 Prozent pro Jahr wachsen und bis 2027 ein geschätztes Marktvolumen von 6,2 Milliarden US-Dollar erreichen. Diese Übernahme wird voraussichtlich einen Prozentpunkt zum Umsatzwachstum von Rockwell im Jahr 2024 beitragen. In Kombination mit Rockwells starken Partnerschaften bei stationären Roboterarmen, sowie der Independent Cart Technology und der Marktführerschaft bei speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) entstehe durch die Ergänzung der AMR-Fähigkeiten von Otto Motors ein komplettes Portfolio an fortschrittlichen Materialflusssystemen, das in der Branche seinesgleichen suche.

Die Daten aus den Rockwell-Angeboten und den AMR von Otto Motors werden dann in “Software as a Service“-Anwendungen für das Informationsmanagement genutzt, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basieren. Dazu gehören etwa die Anwendungen der Rockwell-Unternehmen Plex und Fiix. Damit könne Rockwell eine einheitliche Möglichkeit für die Fertigung anbieten. Diese bietet dann eine autonome Ausführung und Optimierung, um die Effizienz zu steigern und die Rückverfolgbarkeit sowie die Anpassungen in Echtzeit zu schaffen, wie es dazu heißt. Das kombinierte Know-how werde auch die Beratungspraxis von Kalypso im Bereich Produktionslogistik erweitern.

Die Übernahme wird übrigens durch einen Teil des Erlöses aus dem Verkauf von Rockwells Beteiligung an PTC finanziert. Sie unterliege den üblichen behördlichen Genehmigungen und werde voraussichtlich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 abgeschlossen sein. Nach Abschluss der Transaktion wird Clearpath dem Rockwell-Geschäftssegment Intelligent Devices unterstellt.

