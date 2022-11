Metallindustrie Revolution des Metall-3D-Drucks

Der neue Trendreport des Forschungsinstituts Profore untersucht die künftige Entwicklung der metallverarbeitenden Industrie. Die Analyseergebnisse sprechen von dem großen Potenzial der Additiven Fertigung.

Kai Gondlach ist Zukunftsforscher und Geschäftsführer des Leipziger Zukunftsforschungsinstituts Profore. Hier berichtet er vor der bevorstehenden Revolution der Metallindustrie. (Bild: Profore)

Laut Kai Gondlach, Zukunftsforscher und Geschäftsführer des Leipziger Zukunftsforschungsinstituts Profore, komme die Fertigung mit Metall-3D-Druck in den nächsten Jahren nicht nur in der Luft- und Raumfahrttechnik, dem Gesundheitsbereich oder der Rüstungsindustrie zum Einsatz. Advanced Manufacturing sei in Zukunft die Grundlage.

Dem Metall-3D-Druck sind keine Grenzen gesetzt

Das Institut veröffentlichte den Trendreport „Craft 5.0: The Futures of Metal Additive Manufacturing 2030“ im Auftrag der Schweizer Oerlikon AG, globaler Dienstleister für Anlagenbau und additive Fertigung. Marktführer hätten dadurch die Möglichkeit, ihre heutigen Entscheidungen in Sachen moderne Werkstoffe, Oberflächentechnik und Polymerverarbeitung reflektiert zu betrachten. Zusätzlich soll ein Überblick über die Entwicklung der Rahmenbedingungen in der Metallindustrie bis 2030 geboten werden.

Vorgestellt habe man die Ergebnisse auf der Advanced Manufacturing Technology Conference (AMTC) in München. Mit Trends und Experteninterviews aus aller Welt sei die Entwicklung analysiert worden.

Die vollständige Profore-Analyse steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.

