Personalie Relayr unter neuer Leitung

Greg Barats, Vorsitzender des Board of Directors bei Relayr, übernimmt bis auf Weiteres die Leitung des Unternehmens. Damit springt er für Josef Brunner ein.

Firma zum Thema RELAYR GmbH

Greg Barats (Bild: Relayr)

Greg Barats führt das Unternehmen auf Interimsbasis. Er soll ab dem 1. Oktober in der neuen Funktion aktiv sein, wie das Industrial-Internet-of-Things-Unternehmen am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Barats ist Präsident und CEO der HSB Group, einer Tochter der Munich Re. Zudem leitet er das globale IoT-Geschäft der Gruppe. Er löst Josef Brunner ab, der aus nicht näher genannten Gründen bei Relayr ausscheidet.

Seit Relayr im Oktober 2018 von der HSB Group übernommen wurde, konnte das Unternehmen unter der Leitung von Brunner sein IoT-Geschäft nach eigenen Angaben durch Geschäftsmodelle, die Technologie und Finanzdienstleistungen kombinieren, ausbauen.

(ID:47711172)