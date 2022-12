Kongressmesse für Additive Manufacturing (AM) Rapidtech 3D 2023 legt Fokus auf Indien

2023 soll die Rapidtech 3D noch internationaler werden. Im Fokus steht Indien. Dafür hat die Messe Erfurt als Veranstalter jetzt auf der AM-Tech Expo in Hyderabad ein Memorandum of Understanding zur Zusammenarbeit mit der indischen AM-Community unterzeichnet.

Zur Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding kamen auf der AM-Tech Expo im Dezember 2022 im indischen Hyderabad zusammen: v.l.n.r. Dilip Raghavan, Gründer und Geschäftsführer AM Chronicle und CNT Expositions & Services LLP Mumbai; Michael Kynast, Geschäftsführer Messe Erfurt GmbH; Aditya Chandavakar, Gründer und Geschäftsführer CNT Catalysing New Technologies CNT Expositions & Services LLP Mumbai; Dr. Udo Dietze, Representative Messe Erfurt Rapidtech 3D. (Bild: Messe Erfurt)

Indien gehört zu den aufstrebenden 3D-Druck-Märkten mit jährlichen Wachstumsraten von mehr als 20 Prozent. Die indische Regierung will den Einsatz von AM-Technologien im industriellen Maßstab weiter fördern und hat dazu eine nationale Strategie erarbeitet. Zu den geförderten Schwerpunktbereichen gehören Anwendungen in der Medizin-, der Automobil-, der Luft- und Raumfahrtbranche. Intensiviert werden soll der Auf- und Ausbau von Kooperationen mit Unternehmen und Institutionen der internationalen Wirtschaft und Wissenschaft.

Messe Erfurt sieht Ansatzpunkte für eine Zusammenarbeit

Wie die Messe Erfurt als Veranstalter der Rapidtech 3D mitteilt, ergeben sich aus Gesprächen mit Akteuren der indischen AM-Community viele Ansatzpunkte für eine Zusammenarbeit. Anfang Dezember besuchten die Thüringer u. a. die AM-Tech Expo in Hyderabad, die als größte AM-Tech-Messeveranstaltung in Indien gilt, weiterhin die Indische Kammer für Handel und Industrie (PHD Chamber of Commerce and Industry PHDCCI) Delhi, die über 1,5 Millionen indische Firmen vertritt, sowie das Indian German Science and Technology Center (IGSTC), das indisch-deutsche Forschungsprojekte u. a. im AM-Bereich koordiniert. Treffen gab es außerdem mit Vertretern von AMChronicle, einer führenden Digital- und Print-Plattform für AM im asiatisch-pazifischen Raum, sowie der Trinity Media & Marketing Solutions, die verschiedene Bildungs- und Veranstaltungsformate für die indische AM-Community organisiert.

Indische Präsenz auf der Rapidtech 3D

Mit dem Geschäftsführer des AM-Tech-Expo-Veranstalters CNT, Aditya Chandavarkar, und dem Inhaber von Trinity, Dr. Shibu John, hat die Messe Erfurt Memoranda of Understanding unterzeichnet. Wie es heißt, müssen jetzt Details ausgearbeitet werden. Dazu gehören nach Angaben des Messeveranstalters gemeinsame Aktivitäten in der Öffentlichkeitsarbeit sowie die gegenseitige Unterstützung bei der Organisation von AM-Veranstaltungen, u. a. für einen indischen Gemeinschaftsstand und eine Unternehmerreise zur Rapid.Tech 2023 in Erfurt. Vorgesehen sei ebenso, führende indische Vertreter aus dem AM-Bereich als Keynote-Speaker für den Rapidtech-3D-Fachkongress zu gewinnen. Auch sollen indische 3D-Druck-Kompetenzen in Workshops vorgestellt und eine Netzwerkplattform für den Austausch mit potenziellen Partnern geschaffen werden. Die Rapidtech 3D findet 2023 vom 9. bis 11. Mai in Erfurt statt.

