Fertigungs-Dienstleister Quickparts kündigt Express-Service an

Der Fertigungs-Dienstleister Quickparts wird einen Express-Service für die CNC-Bearbeitung, den Spritzguss und die additive Fertigung anbieten. Kundenspezifische 3D-gedruckte Bauteile sollen innerhalb eines Tages produziert und versendet werden.

Dank verbesserter Bestell-Tools und den ultraschnellen Polymer-3D-Druckern von Nexa 3D soll die Produktion und der Versand von Bauteilen innerhalb eines Tages möglich sein. (Bild: Quickparts)

Zum 3D-Druck-Portfolio von Quickparts gehören die gängigen 3D-Druck-Verfahren in Kunststoff und Metall: Stereolithografie (SLA), Selektives Lasersintern (SLS), Direktmetalldruck (DMP/ DMLS), Fuse Deposition Modeling (FDM) und das Digital Light Processing (DLP) einschließlich der Nachbearbeitung. Neu ist das 3D-Druck-Verfahren Lubricant Sublayer Photo-curing (LSPc) von Nexa 3D. Die ultraschnellen Industrie- und Desktop-Polymer-3D-Drucker erfüllen die Anforderungen nach kürzeren Bearbeitungszeiten. Ihre Produktivität ist in der LSPc-Technologie und der patentierten strukturierten Lichtmatrix begründet, die Spitzengeschwindigkeiten von 1 cm/min in Z-Richtung ermöglichen. So soll nach Angaben von Quickparts mit dem neuen Express-Service die Produktion und der Versand von Bauteilen innerhalb eines Tages möglich sein.

Ebenso bietet Quickparts auch konventionelle Produktionsverfahren wie CNC-Fertigung, Blechbearbeitung und Spritzguss für Prototypen und Kleinserien an. Hier will Quickparts in drei bzw. fünf Tagen liefern. Der neue Express-Service für 3D-gedruckte, CNC-gefräste und spritzgegossene kundenspezifische Teile wird laut Quickparts zunächst in den Vereinigten Staaten und Anfang 2023 auch in Europa angeboten. Er soll eine hohe Zuverlässigkeit in der Lieferkette dank lokaler Fertigung in den USA und Europa bieten.

