Im Auftrag der Ozean Group eröffnet das Fraunhofer IAO in Kooperation mit weiteren Partnern am 18. April 2023 das Quantum AI Experience & Innovation Center (Q.AX) in Ehningen. Es soll die Anwendungsfelder und Potenziale, die sich aus Quantencomputing und Künstlicher Intelligenz (KI) für Baden-Württemberg erschließen, aufzeigen und erlebbar machen.

In seiner Konzeption ist das Q.AX ein wichtiger Baustein in der gesamten Arealsentwicklung des Quantum Gardens Ehningen, die das Fraunhofer IAO bereits seit Anfang 2022 wissenschaftlich begleitet. (Bild: Shutterstock)

Ende 2020 entstand mit dem Netzwerk „Quantum Village Ehningen“ eine erste Initiative, um den kooperativen Aufbau eines Zentrums rund um die Quantentechnologie und Künstliche Intelligenz (KI) auf dem ehemaligen IBM-Standort in Ehningen zu starten. Mit der Einweihung des europaweit ersten kommerziell nutzbaren Quantencomputers „IBM Quantum System One“ im Juni 2021 haben IBM und die Fraunhofer-Gesellschaft einen wichtigen Schritt gemacht, um den Kompetenzaufbau und Wettbewerbsvorteile für die Region zu sichern. Mit dem Quantum AI Experience & Innovation Center (Q.AX) erfolgt nun die erste Pilotnutzung auf dem Areal.

Quantencomputing, Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz erlebbar machen

Am 18. April 2023 öffnet dann das Q.AX im Beisein des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann feierlich seine Türen. Als eine Art Zentrum für Erlebnis, Zusammenarbeit und Vernetzung soll es Technologien wie Quantencomputing, Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz für die Gesellschaft und die Wirtschaft nicht nur verständlich, sondern auch erlebbar machen. In verschiedenen Kreativbereichen wie Co-Working und Innovation Spaces können Unternehmen ein tieferes Verständnis entwickeln, gemeinsam Ideen erarbeiten und Algorithmen auf Quantencomputern (simuliert oder offen zugängliche Systeme) testen. Wie das Fraunhofer IAO mitteilt, ist das oberste Ziel, die Potenziale der Technologien für den Transfer und die Anwendung in der Wirtschaft anhand von vielfältigen und konkreten Beispielen aufzuzeigen. Verschiedene Schulungen, Fachkonferenzen, Events und Co-Innovation sollen zudem den Wissenstransfer sowie die Entstehung eines lokalen und landesweiten Campus-Ökosystems vorantreiben.

Q.AX als Teil des Quantum Gardens Ehningen

Das Q.AX soll nach der einjährigen Pilotphase verstetigt werden, in dem es den ersten Baustein für ein neu entstehendes Ökosystem bildet, das künftig weitere Unternehmen, Start-ups und Fachkräfte an einem Ort zusammenbringt. Geplant sind im sogenannten Quantum Gardens Ehningen die Nachnutzung und der Umbau des Bestandareals zu einem innovativen Wohn-Tech-Campus mit Schwerpunkt auf Zukunftsbranchen, neuen Wohnformen sowie sozialen und infrastrukturellen Einrichtungen. Der Campus soll nach Angaben des Fraunhofer IAO unter Mobilitäts- und Nachhaltigkeitsaspekten zukunftsweisend entwickelt werden, selbstständige und anpassungsfähige Versorgungsfunktionen erfüllen und einzigartige stadträumliche, ökologische und architektonische Qualitäten aufweisen. Die optimale Vernetzung mit dem Ortskern spiele dabei ebenso eine Rolle wie der Mehrwert für die Unternehmen im Landkreis. Die Expertinnen und Experten des Fraunhofer IAO haben hierzu die strategische Vision sowie resultierende Anforderungen erarbeitet und konzipieren neue Infrastrukturkonzepte sowie Planungswerkzeuge.

