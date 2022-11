SaaS PTC übernimmt Servicemax

Hersteller sollen mit den kombinierten Diensten einen Überblick über ihre Produkte in jeder Lebenszyklusphase bekommen.

PTC bietet globalen Herstellern seine SaaS-Plattform an, um Kostenoptimierungen zu erzielen oder um die operative Effizienz zu verbessern. (Bild: photon_photo - stock.adobe.com)

Das Unternehmen PTC hat den Anbieter von Cloud-nativer, produktorientierter Field Service Management Software Servicemax für rund 1,46 Milliarden US-Dollar übernommen. Laut einer Mitteilung wird der Abschluss der Transaktion für Anfang Januar 2023 erwartet. Es fehle unter anderem noch die Zustimmung der Aufsichtsbehörden.

PLM stärken

PTC erwartet, dass die Übernahme das Angebot des Unternehmens im Bereich des Closed-Loop-Produktlebenszyklusmanagements (PLM) stärkt. „Die PLM-Funktionen, die PTC seit langem den Entwicklungs- und Fertigungsabteilungen anbietet, sind das Aufzeichnungssystem für die digitale Definition jeder Produktkonfiguration. Servicemax wird dies ergänzen, indem es das System für die Überwachung und Wartung von Produktinstanzen bereitstellt, nachdem diese das Werk verlassen haben und vom Kunden eingesetzt werden", sagt Jim Heppelmann, President und CEO von PTC.

Mit der Übernahme von Servicemax könne PTC also die Daten aus der digitalen Produktdefinition, der Nutzungsinformationen und der kompletten Servicehistorie kombinieren. Hersteller sollen so einen umfassenden Überblick über ihre Produkte in jeder Phase des Lebenszyklus bekommen.

