Design for Manufacturability Protolabs führt DFM-Analyse für den 3D-Druck ein

Fertigungsdienstleister Protolabs führt für seine 3D-Druck-Sparte ein Analysetool zur Machbarkeit ein. Bereits vor der Produktion ist so klar, ob die additive Fertigung des gewünschten Bauteildesigns möglich ist oder nicht.

Bei der DFM-Analyse wird beispielsweise geprüft, ob ein Bauteil zu groß ist oder Wandstärken zu klein sind. (Bild: Protolabs)

Die Machbarkeitsanalyse für die Fertigung von Designs (engl. Design for Manufacturability, kurz: DFM-Analyse) für 3D-Druckteile soll Herstellern bei der Optimierung ihrer Prozesse unterstützen und Konstrukteuren und Entwicklern zusätzliche Entlastung bringen. Wie Protolabs mitteilt, gibt das Analysetool schon vor der Produktion Sicherheit und Auskunft darüber, ob eine Fertigung möglich ist – und das innerhalb von wenigen Sekunden. Es zeige dem Benutzer sofort alle vorhandenen Design-Herausforderungen an. Dabei kann es sich einerseits um Parameter handeln, die kritisch für die Herstellung sind, wie beispielsweise zu große Teile. Andererseits werden kritische Dimensionen, wie z. B. zu dünne Wandstärken erkannt. Die DFM-Analyse verhindere so, dass Ingenieure mit ihrem Auftrag fortfahren, nur um Stunden später festzustellen, dass ein Problem aufgetreten ist. Für seine CNC- und Spritzgussdienstleistungen hat Protolabs diesen Service bereits eingeführt.

Laut Protolabs gibt es aber auch Fälle, in denen Benutzer zur Lösung komplexer Probleme weitere Unterstützung benötigen. Hier stünden die Anwendungsingenieure weiterhin zur Verfügung.

(ID:49190453)