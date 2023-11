3D-Druck-Dienstleistung Protolabs druckt Kunststoffteile mit Oberflächen-Texturen

Strukturierte Oberflächen von Kunststoffteilen ermöglichen eine besondere Optik, Haptik und Funktion. Dienstleister Protolabs bietet jetzt für das Lasersintern und die Multi-Jet-Fusion-Technologie eine Methode an, mit der sich Texturen beliebig nachempfinden und in den Druckprozess integrieren lassen.

Das neue Angebot erweitert die Auswahl verschiedener Oberflächenqualitäten für durch SLS und MJF additiv gefertigte Kunststoffteile. (Bild: Protolabs)

Zentraler Kern der neuen Dienstleistung ist die Bereitstellung neuer Oberflächenstrukturen für Prototypen und Kleinserien, um möglichst detaillierte Eindrücke für eine spätere Serienfertigung durch das Spritzgussverfahren zu ermöglichen. Wie Protolabs mitteilt, lassen sich dank einer neuen Methode Texturen sowie diverse Strukturen, einschließlich geometrischer Muster, beliebig nachempfinden und in den Druckprozess integrieren. Auch komplexere Oberflächenstrukturen, wie eine Lederstruktur – inklusive feinster Narbungen – seien möglich. Dies ergibt neue Einsatzmöglichkeiten in der Mode- sowie in der Automobilindustrie.

Die strukturierten Oberflächen werden durch Bildmaterial der gewünschten Oberflächenstruktur in Schwarz-Weiß-Kontraste übersetzt, welche die Dimensionen für den weiteren Produktionsprozess vorgeben. Dieses Verfahren zeichnet sich laut Protolabs durch seine hohe Anpassungsfähigkeit aus und ist unter anderem für das Selektive Lasersintern (SLS) und Multi Jet Fusion (MJF) geeignet. Nachbearbeitungsschritte seien nicht erforderlich. Neben einer individuellen Haptik und Optik kann durch eine Oberflächenstruktur auch die Funktion von Bauteilen beeinflusst werden. Beispielsweise könnten Reibungen gezielt reduziert sowie die Haftung und die Wärmeableitung verbessert werden.

