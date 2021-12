Time Sensitive Networking (TSN) Projekt gestartet: Profinet Community Stack

Time Sensitive Networking (TSN) bietet Profinet Raum für Leistungssteigerung und Flexibilität im Einsatz. Dies haben Experten von Profibus & Profinet International (PI) frühzeitig erkannt und TSN in der Profinet-Spezifikation integriert. Zur Unterstützung der Verbreitung von Profinet over TSN hat PI ein Profinet Community Stack Projekt gestartet.

Der Profinet Community Stack vereinfacht die Integration von TSN. (Bild: PI)

Das Ziel hierbei ist, die Integration von TSN, aber auch bestehender und kommender Profinet-Funktionen, zu vereinfachen. Die Idee dahinter ist, dass in einem Gemeinschaftsprojekt der Kern der Profinet-Kommunikation – quasi die Textzeilen des Profinet-Standards mit Telegrammaufbau und State-Machines – in einer gemeinsamen C-Library in einem Community-Projekt bereitgestellt wird, der vor allem von den Technologie-Herstellern umgesetzt und weitergepflegt werden kann. Die notwendigen Anpassungen an die individuelle Hardware oder an das Betriebssystem, die Parametrierung des Stacks selbst und auch die Schnittstellenimplementierung Richtung Applikation erfolgt dann durch die Technologie-Supplier passend zu den Erfordernissen der jeweiligen Gerätehersteller, zum Beispiel in SDKs (Software Development Kits). Damit ist der Community-Stack ein zusätzliches Angebot zu bewährten Integrationen.

Demonstrator Profinet over TSN geplant

Die gemeinsame Entwicklung und Pflege eines für alle Hersteller einheitlichen Kerns des Protokoll-Stacks beschleunigt nicht nur die Umsetzung der Technologie und reduziert den Aufwand des einzelnen Herstellers, sie hilft auch dabei, die Interoperabilität zwischen Geräten verschiedener Hersteller zu verbessern. Eine Win-Win-Situation für Anwender wie auch Geräteanbieter. Auch profitieren beide Seiten von einer schnelleren Integration neuer Entwicklungen rund um TSN oder beispielsweise Security Funktionen.

Zur Demonstration der Interoperabilität von Profinet over TSN baut PI einen herstellerunabhängigen Demonstrator auf, der sowohl auf Messen als auch auf Workshops zur Anwendung kommen wird.

In diesen konkreten Aktivitäten zeigen sich der gemeinsame Wille und die Maßnahmen der Profinet-Community, um durch den Aufbau des Eco-Systems den Erfolg der Technologie fortzuführen.

(ID:47852029)