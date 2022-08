Interoperabilität Programm für „Plug and Play“ im Industrial IoT vorgestellt

Das neue Programm gibt Soft- und Hardware-Anbietern die Möglichkeit, Kompatibilität mit der Open-Source-Softwarespezifikation Sparkplug nachzuweisen.

Sparkplug bietet eine offene und frei verfügbare Spezifikation für die bidirektionale Kommunikation innerhalb einer MQTT-Infrastruktur. Zertifizierte Produkte können somit nahtlos in ein IIoT-Netzwerk integriert werden. (Bild: creative soul - stock.adobe.com )

Die Open-Source-Organisation Eclipse Foundation hat ein neues Programm vorgestellt, mit dem Industrieunternehmen sofort herausfinden können, ob die Systeme ihrer Lieferanten mit der Open-Source-Softwarespezifikation Sparkplug kompatibel sind. Laut einer Mitteilung des Unternehmen ermögliche Sparkplug die Nutzung von Industriestandards wie etwa das Messaging-Protokoll MQTT. Somit können Daten aus Anwendungen, Sensoren, Geräten und Gateways nahtlos in das IIoT integriert werden.

Offizielle Liste mit kompatiblen Produkten

Um in das Sparkplug Compatibility Program aufgenommen zu werden, müssen die jeweiligen Produkte eine Reihe von Open-Source-Tests durchlaufen. Dabei werde die Konformität mit Sparkplug überprüft. Erfolgreich getestete Produkte werden in die offizielle Liste der kompatiblen Produkte auf der Website der Sparkplug Working Group aufgenommen.

„MQTT hat sich bereits als De-facto-Standard für Nachrichtenübermittlung in der IT- und OT-Branche etabliert“, sagt Mike Milinkovich, Executive Director der Eclipse Foundation. „Es gibt jedoch nicht den Inhalt seiner Nutzlasten an, wodurch die Interoperabilität im IIoT zu einer Herausforderung wird. Sparkplug, das als HTML des IIoT fungiert, ist die industrieweit beste Lösung für dieses Problem und wird bereits in zahlreichen Branchen eingesetzt. Anhand unseres neuen Programms wissen Industrieunternehmen, ob die Systeme ihrer Lieferanten mit Sparkplug kompatibel sind.“

