Elektronenstrahltechnologie Pro-beam erhält Red Dot Award für zwei AM-Anlagendesigns

Die Pro-beam Gruppe hat zwei Red Dot Design Awards in der Kategorie Product Design 2023 gewonnen. Ausgezeichnet wurden die auf der Elektronenstrahltechnologie basierenden additiven Fertigungsanlagen PB WEBAM 100 (drahtbasierte additive Fertigung) und PB EBM 30S (pulverbasierte additive Fertigung).

Die Electron-Beam-Melting-Anlage PB EBM 30S erhielt mit dem Titel „Red Dot: Best of the Best“ die höchste Auszeichnung des Wettbewerbs. (Bild: Pro-Beam)

Die Jury des Red Dot Design Awards würdigt mit den Auszeichnungen das charakteristische Design der Pro-beam-Anlagen. Sie bestechen durch eine neue Modulbauweise, klare Formsprache, allgemeine Benutzerfreundlichkeit und Ästhetik. Wie Pro-beam mitteilt, wurde die Neugestaltung der Maschinen gezielt auf die Bedürfnisse der Bediener ausgerichtet. Dadurch werden Prozess- und Handhabungssicherheit sowie ein positives Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter geschaffen. Daneben standen Sicherheit sowie ein kompaktes und zeitgemäßes Design im Fokus der Designentwicklung.

Die PB WEBAM 100 (Wire Electron Beam Additive Manufacturing) ist eine Elektronenstrahlanlage zur drahtbasierten additiven Fertigung von Metallbauteilen. Die Anlage besteht aus einer Prozesseinheit mit Vakuumkammer, sowie einer kompakten Versorgungseinheit, dem Powercube. Die mit dem „Red Dot: Best of the Best“ prämierte PB EBM 30S (Electron Beam Melting) basiert ebenfalls auf der Elektronenstrahltechnologie und fertigt kleine, detailreiche Metallbauteile additiv im Pulverbett. Ergänzend zu den Prozess- und Versorgungseinheiten zeichnet sich diese Fertigungsanlage durch eine Schleuse sowie eine Transport-Unit aus, die eine größtmögliche Baukammerauslastung erlauben und die Produktivität maximieren.

(ID:49434813)