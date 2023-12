Unfallfrei Powerfleet erhöht mit künstlicher Intelligenz die Arbeitssicherheit

Mit der neuesten Version von Pedestrian Proximity Detection von Powerfleet werden durch künstliche Intelligenz (KI) proaktiv Unfälle mit Fußgängern am Arbeitsplatz verhindert ...

Powerfleet stellt hier seine neueste Idee zur Fußgängersicherheit am Arbeitsplatz vor. Das Besondere ist, dass die Innovation namens Pedestrian Proximity Detection mit künstlicher Intelligenz (KI) arbeitet. (Bild: Powerfleet)

Das durch künstliche Intelligenz (KI) gestützte, neue Sicherheitssystem Pedestrian Proximity Detection von Powerfleet erhöht die Sicherheit von Fußgängern und verringert Schäden an Materialtransportgeräten (MHE) in Lagerhallen und Produktionsstätten, heißt es. Mithilfe der KI-gestützten Objekterkennung identifiziert es nämlich Personen und MHE auf ihren Wegen, gibt visuelle und akustische Warnungen vor potenziellen Gefahren aus und verbessert damit die Sicherheitskultur, erklärt der Anbieter.

So ein System mache Sinn, denn in den letzten zehn Jahren habe die Zahl der Beschäftigten in Lagerhäusern und Vertriebszentren enorm zugenommen. Mittlerweile sind deshalb fast zwei Millionen Menschen in diesem Umfeld tätig. Das hat zu einer stark gestiegenen Nachfrage nach Sicherheitslösungen und einem erhöhten Risiko von Verstößen gegen die Sicherheitsnormen geführt, wie es weiter heißt. Der Kontakt mit Gegenständen oder Geräten gehöre dabei zu den am häufigsten verletzten Normen. Aufgrund der damit verbundenen Kosten und der Gefahren für die Markenreputation überdenken Unternehmen in aller Welt ihre Sicherheitskultur. Powerfleet will mit seinen Ideen dabei helfen, diese Herausforderungen zu meistern.

Genaueres zur neuen KI-Fußgängersicherheit

Powerfleet will seine KI-gestützte Plattform und die fortschrittlichen Datenfunktionen weiter aus, um die Sicherheit am Arbeitsplatz noch weiter zu erhöhen. Mit dem System Pedestrian Proximity Detection kommen drei fahrzeugbetriebene Kameras, die mit integrierter KI ausgestattet sind, um Objekte in der Nähe des Fahrzeugs zu erkennen, wie es heißt. Zum Lieferumfang gehören zudem Front- und Heckleuchten, die akustische und visuelle Warnungen ausgeben, wenn sich Objekte auf dem Fahrweg des Fahrzeugs befinden. Eine zentrale Box versorgt die Kameras mit Strom und verbindet Ein- und Ausgänge für die Zonenerkennung. Wenn die Box an das Forklift Gateway (VAC) von Powerfleet angeschlossen ist, erfassen die Kameraausgänge auch spezifische Daten zu Ort, Zeit sowie Fahrer und ermöglichen auf diese Weise eine detailliertere Analyse der Geschehnisse am Arbeitsplatz.

Gesteigerte Sicherheit für alle Beschäftigten

Seit 2020 verzeichnet das Unternehmen in Nordamerika bei Sicherheitslösungen ein Kundenwachstum von 57 Prozent. Die Powerfleet-Technik treibe außerdem Innovationen voran, die über Schutzstrategien wie spezielle Kleidung oder tragbare Etiketten hinausgingen und einen universelleren, zuverlässigeren und fortschrittlicheren Ansatz verfolgten. Dazu zählen unter anderem ein verbessertes Sichtfeld, um blinde Flecken zu vermeiden sowie quantifizierbaren Analysen zu erhalten. Fahrer und Fußgänger sind laut Powerfleet so besser am Arbeitsplatz gerüstet. Damit erfülle Powerfleet seine Mission die „Sicherheit für alle“ zu steigern. Das System Pedestrian Proximity Detection bietet deshalb eine breite Palette von Funktionen zur Verbesserung der Sicherheit von Fußgängern und MHE. Unternehmen könnten damit alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Haftungsgefahr zu reduzieren und ihr wertvollstes Gut – die eigenen Mitarbeiter – zu schützen. Mit einem sofortigen Return on Investment (ROI) trage der Einsatz der KI-gestützten Möglichkeit nun dazu bei, teure Unfälle zu vermeiden oder zumindest deutlich zu reduzieren.

(ID:49834679)