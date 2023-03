3D-Druck Nachbearbeitung Post Processing-Lösungen bieten mehr Automatisierung

Das Unternehmen Weerg bietet die Herstellung von 3D-gedruckten Teilen im MJF-, FDM- und MSLA-Verfahren an. Um den Automatisierungsgrad zu erhöhen und die Nachbearbeitungszeit zu verringern, nutzt die Firma das Equipment von AM Solutions und Rösler.

Neben der S1 setzt Weerg beim Thema Post Processing 3D-gedruckter Teile auch auf die neue S2 sowie die neue C1 von AM Solutions. (Bild: Rösler Oberflächentechnik GmbH)

Gemeinsam mit einem Team entwickelte der italienische Unternehmer Matteo Rigamonti eine Plattform für CN-Bauteile. Unternehmen können dort Material, Bearbeitung und Toleranzen auswählen und erhalten sofort einen Preis und eine verbindliche Lieferzeit. Dadurch, und weil Weerg eine moderne CNC-Fertigung entwickelte, die eine schnelle Produktion der bestellten Teile ermöglicht, gehört das Unternehmen zu Europas größten E-Commerce-Dienstleistern. Mit aus verschiedenen Kunststoffen 3D-gedruckten Prototypen und Teilen werden Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen beliefert, wie beispielsweise die Automobilindustrie, der Maschinenbau, Die Medizintechnik oder die Lebensmittelindustrie.

Optimierung der Nachbereitung

Viele Schritte der Nachbearbeitung erfolgen noch immer manuell und sind mit hohem Zeitaufwand verbunden. Das Nachbearbeitungsequipment von AM Solutions, 3D post processing technology, bietet dafür Lösungen an. Weerg arbeitet mit der Ausstattung und erzielt so, AM Solutions zufolge, eine Produktivitätssteigerung und eine höhere Pulver-Recyclingrate bei kleinem manuellen Aufwand. Auch das anschließende Reinigen und die Oberflächenbearbeitung finde bei Weerg optimiert statt. Die S1, eine Plug-and-Play-Anlage könne die Bearbeitungszeit auf 20 Minuten senken. Zudem können mehr Teile maschinell behandelt werden, was dazu führt, dass die Nachbearbeitung von einem statt von zwei Mitarbeitenden erledigt werden kann. Im November 2022 erweiterte Weerg die Nachbearbeitungskapazität um eine S2, die, so AM Solutions, ein hohes Kosteneinsparungspotential biete. Weerg verfüge damit über große Flexibilität bei der Nachbearbeitung.

Automatisierung der Resinentfernung

Mit der Investition in eine C1 von AM Solutions – 3D post processing technology automatisierte das Unternehmen auch die Nachbearbeitung von MSLA-Komponenten. Der Software gesteuerte und überwachte Prozess basiert auf chemischen, thermischen und mechanischen Effekten. Datenlogger erfassen und speichern Parameter wie Temperatur und Behandlungszeit des Bearbeitungsmediums und stellen so eine Nachvollziehbarkeit der Prozesse sicher. Dadurch könne eine stabile Bauteilqualität erreicht werden. AM Solutions entwickelt und produziert die Bearbeitungsmedien, die laut dem Unternehmen umweltfreundlich sind, in Zusammenarbeit mit Rösler.

