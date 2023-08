Gaia-X-Datenraum Pilz-Handhabungsmodul erweitert Arena 2036 mit Lkw-Teilen

Pilz lieferte ein Handhabungsmodul an die Plattform Arena 2036. Nun wird es in den Gaia-X-Datenraum der Smartfactory Kaiserslautern (SF-KL) eingebunden, um das Produktionsnetzwerk zu erweitern.

Ein Pilz-Handhabungsmodul wird jetzt mit der Innovationsplattform Arena2036 verbunden, wie Smartfactory KL (SF-KL) informiert. Damit werde das Modul ein Teil des Production-Level-4-Ökosystems. (Bild: Pilz)

In Kaiserslautern wird in einer Shared Production bisher an drei Standorten ein Modell-LKW gefertigt. In diesem Forschungsszenario können sich Interessierte einen Lkw über einen Produktkonfigurator zusammenstellen, wie SF-KL erklärt. In Zukunft sei das Pilz-Handhabungsmodul in Stuttgart auch ein Teil der Produktionsarchitektur. Der Lkw-Konfigurator bietet dann die Option „gelbes Führerhaus“. Einmal angeklickt, soll die Produktion desselben dann in der Arena 2036 starten. In einem ersten Schritt werde das Führerhaus im Gelb von Pilz gedruckt. Dann greift es ein Roboterarm und hält es zur Qualitätskontrolle in verschiedenen Winkeln vor eine Kamera, so die weitere Beschreibung. Ein KI-Algorithmus überprüft das Produkt dabei auf mögliche Fehler. Sind keine vorhanden, wird es freigegeben. Nun steht es zum Transport nach Kaiserslautern bereit und kann dort im Modell-Lkw verbaut werden.

Die Möglichkeiten von X-Initiativen aktiv testen

Die Grundlage für die Zusammenarbeit der Standorte ist. wie betont wird, ein sicherer Datenraum. Pilz beteilige sich an dem Projekt, weil die datenraumbasierte Umgebung dem Menschen diene. Sie schaffe die Möglichkeit zum Demonstrieren, Ausprobieren und Testen. Daraus kann neues Wissen für die sichere Automatisierung ganz im Sinne von Manufacturing-X angehäuft werden, wie es heißt. Datenräume seien schließlich das wertvolle Fundament für die digitale Zusammenarbeit. Sie sind miteinander verknüpfbar und tragen das Wissen zu verfügbaren Services aus einer Vielzahl an Produktionsumgebungen zusammen. Die Experten von Arena 2036 heben hervor, dass das Anwendungsbeispiel, das im Rahmen von Arena-X durchgeführt wird, die erfolgreiche Kombination verschiedener Ansätze der Datenräume demonstriert. Der Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren sowie die Standardisierungen innerhalb von Gaia-X, Catena-X und anderen X-Initiativen bildeten dabei die technische Grundlage, die für solche Innovationen erforderlich sei. Das kann man nun aktiv ausprobieren.

Datenräume verschieben Machbarkeitsgrenzen

Durch die Verlagerung von Fertigungsprozessen, Abstimmungen und den sicheren Datentausch in Datenräumen, betrete man also eine neue Dimension der Produktion, so SF-KL weiter. Dadurch, dass das Pilz-Modul in Stuttgart temporär in der Produktionsplanung eingebunden ist, wird erfahrbar, wie eine Shared Production in Zukunft funktionieren kann. Technisch möglich sind dabei zwei Szenarien. Erstens: Das Modul bei der Arena 2036 wird Teil des Gaia-X-Datenraumes der SF-KL, worin es relativ unkompliziert eingebunden werden kann. Oder zweitens: Die Arena2036 baut einen eigenen Datenraum auf, der dann mit dem Datenraum der SF-KL verbunden wird.

Im letzten Fall würde der neu entwickelte Eclipse Dataspace Connector (EDC) zum Einsatz kommen. Dieser wurde im Forschungsprojekt Smartma-X erprobt und im Mai 2023 auf dem Tech-X-Hackathon in Bilbao von einer eingehend geprüft und als zielführend bewertet. Gemeinsam auf diese Weise Projekte zu entwickeln bringe den Standort Deutschland weiter. Das sei schließlich konstruktiver als gegeneinander zu arbeiten.

(ID:49643793)