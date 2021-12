Profibus & Profinet International (PI) PI nimmt MTP in ihr Technologie-Portfolio auf

Die Produktion von modernen Gütern erfordert zunehmend komplexe Produktionsanlagen. Der Aufwand für die Planung, Konfiguration und die Inbetriebnahme steigt und dementsprechend auch die Kosten. Hier setzt die Technologie Module Type Package (MTP) an.

MTP passt hervorragend in das Technologie-Portfolio von PI. (Bild: PI)

Durch Modularisierung einer Produktionsanlage wird der Einsatz von standardisierten Anlagenteilen möglich. Auch lässt sich so die Flexibilität erhöhen. Änderungen an Produktionsanlagen lassen sich leichter durchführen.

Namur und ZVEI haben MTP ins Leben gerufen. Mit Profibus & Profinet International (PI) haben die beiden Organisationen nun für die Fortentwicklung, Qualitätssicherung und internationale Verbreitung von MTP einen starken Partner gefunden.

Für PI ist die Kooperation mit anderen Organisationen und Verbänden keine neue Aufgabe. Bereits seit 10 Jahren demonstriert sie mit FDI, dass über die Zusammenarbeit schneller erfolgreiche Technologien in den Markt gebracht werden können. Das jüngste Beispiel hierzu ist Ethernet-APL, das ebenso aus Anforderungen der Namur geboren wurde. Und so werden auch bei MTP die Namur und der ZVEI weiterhin eine wesentliche Rolle spielen und die Anforderungen an die Technologie aufstellen. PI wird diese aufgreifen und in Technologie- und Marketing-Arbeitsgruppen im Detail spezifizieren, in die nationale und internationale Normung zu führen und für deren Verbreitung am Markt sorgen.

Training und Zertifizierung auch für MTP

Darüber hinaus wird PI ihre Erfahrung bei Training und Zertifizierung einbringen und damit Angebote für MTP entwickeln. Durch Trainingsangebote werden sowohl Hersteller von MTP-Lösungen als auch Anwender der Technologie schneller an diese herangeführt. Ein ausgearbeitetes Zertifizierungskonzept ist die Grundlage für herstellerübergreifende Interoperabilität.

In beiden Feldern verfügt PI über langjähriges Know-how. Mit den weltweit 53 Competence Center, 31 Trainings Center und 9 Testlabs ist PI bestens für MTP aufgestellt „Wir sehen MTP als ideale Ergänzung zu unserer Technologie“, freut sich Karsten Schneider, Vorstandsvorsitzender von PI. „PI befindet sich in einer Transformation von einer Feldbus-Organisation zu einem echten Enabler für Industrie 4.0 in der Produktion.“ Technologien wie MTP werden dieses Profil weiter schärfen. „Wie keine andere Organisation vereinigen wir die Hersteller von Automatisierungslösungen der Fertigungsautomatisierung und Prozessindustrie“, führt Karsten Schneider weiter aus.

MTP wird wichtiger Bestandteil der Digitalisierung der Produktion

Die modulare Produktion mit MTP wird als ein wichtiger Bestandteil der Digitalisierung der produzierenden Industrie betrachtet. Es wird erwartet, dass sich mit MTP wesentliche KPIs von Anlagen deutlich verbessern lassen. Im Durchschnitt gehen Experten davon aus, dass sich die Zeit bis zum Markteintritt halbiert, der Engineering-Aufwand um 70 Prozent reduziert und die Flexibilität um 80 Prozent erhöht werden kann. Mit der Auswahl als Host wird PI nun die entsprechenden Working Groups einrichten und die Arbeiten an MTP aufnehmen.

