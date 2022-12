Lizenzierung Phoenix Contact baut Partnerschaft mit Wibu-Systems aus

Mit der Erweiterung der Partnerschaft wird die Codemeter-Technologie von Wibu-Systems bei Phoenix Contact eingesetzt. Vor allem der digitale Marktplatz des Unternehmens profitiert davon.

Wibu-System aus Karlsruhe ist bereits seit 2017 mit Phoenix Contact in Kontakt und arbeitet seitdem mit dem Unternehmen zusammen. (Bild: Wibu-Systems)

Phoenix Contact hat seine Partnerschaft mit Wibu-Systems erweitert und nutzt nun für seine PLC Next Technology die Codemeter-Technologie. Laut einer Mitteilung handelt es sich bei PLC Next Technology um ein Ökosystem für industrielle Automatisierung, das Hardware, Engineering-Software und einen digitalen Marktplatz kombiniert. Die Technik von Wibu-Systems bietet dagegen Schutz- und Lizenzierungsfunktionen, mit denen der Marktplatz in diesem Ökosystem ermöglicht wurde.

Lizenzierungsoptionen festlegen

So können Anwender auf dem Marktplatz Lizenzen für komplette Anwendungen oder einzelne Funktionen ihrer PLC-Next-Hardware nach eigenen Bedürfnissen zusammenstellen und erwerben. Das Software-Angebot ist dabei nicht auf Produkte von Phoenix Contact beschränkt, sondern kann auch von Drittanbietern genutzt werden. Entwickler können ihre Produkte in den Store hochladen und den Anwendern von PLC Next anbieten, so das Unternehmen. Durch die Einbindung der Codemeter-Schutz- und Lizenzierungsfunktionen werde der gesamte Prozess für Entwickler so unauffällig und reibungslos wie möglich gestaltet.

Codemeter schützt automatisch jede Software, die von Entwicklern in den Store eingestellt wird. Sie können dann eigene Lizenzierungsoptionen festlegen und Preise definieren und sogar die Vergabe von Testlizenzen auswählen. Regionale Beschränkungen können ebenfalls genutzt werden, etwa um Exportverbote einzuhalten.

