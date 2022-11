Digitalisierung Open Industry 4.0 Alliance und Labs Network Industrie 4.0 kooperieren

Die beiden Industrievereine vereinbaren eine enge Zusammenarbeit. Dabei geht es vor allem um das Testen von Implementierungen.

Ekrem Yigitdöl (links), Managing Director der Open Industry 4.0 Alliance, Anja Simon, CEO des LNI 4.0 und Ricardo Dunkel, Technical Director der Open Industry 4.0 Alliance. (Bild: Open Industry 4.0 Alliance)

Die Open Industry 4.0 Alliance hat eine Kooperation mit dem Labs Network Industrie 4.0 angekündigt. Laut einer Mitteilung handelt es sich dabei um ein Netzwerk von mehr als 45 Testzentren und etwa 300 Unternehmen in ganz Deutschland. Beide Vereine wollen nun Synergien nutzen, etwa beim Testen von Implementationen von Industrie 4.0 Use Cases für die mittelständische Industrie.

Drei Schwerpunkte

„Von Standards allein passiert noch keine Umsetzung“, sagt Ricardo Dunkel, Technical Director der Open Industry 4.0 Alliance. „Deshalb versprechen wir uns von der Kooperation mit dem LNI und einer Nutzung von dessen Test-Beds für unsere gemeinsamen Mitglieder am Ende die bestmöglichen Ergebnisse in der Implementation bei den Endkunden unserer Mitglieder.“ Laut den Vereinen betreffen die vorhanden Überschneidungen bei den Mitgliedern unter anderem große Player der in Deutschland präsenten Fertigungs-, Elektronik- und Softwareindustrie.

Die Organisationen wollen ihre Zusammenarbeit auf die Schwerpunktthemen Edge Management, digitaler Zwilling und Data Spaces konzentrieren. KMU sollen dabei vor allem die Möglichkeit bekommen, Technologien zu testen und zu verstehen.

