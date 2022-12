Der Countdown läuft Online-Preisverleihung des Best of Industry Award am 12.12.2022

Schon vor seinem Höhepunkt bricht der Best of Industry Award 2022 alle Rekorde. Am 12. Dezember werden endlich die Sieger bekannt gegeben. Die Dreharbeiten für die große Online-Preisverleihung laufen bereits auf Hochtouren.

Die Gewinner des Best of Industry Award 2022 werden am 12.12.2022 bekannt gegeben. (Bild: VCG)

Es ist schon jetzt ein Best of Industry Award der Rekorde: In 24 Kategorien wurden 2022 mehr als 180 Innovationen eingereicht. Und mittlerweile ist klar: Knapp 20.000 Stimmen aus der Industrie werden am Ende über die Top 3 und natürlich die Sieger in den einzelnen Kategorien entscheiden. Wer den begehrten Industriepreis tatsächlich gewinnt, wird 2022 nochmals per Online-Preisverleihung bekannt gegeben. Einen Vorgeschmack auf das, was Sie am 12. Dezember erwartet, bekommen Sie hier:

