Zukunft Industrie Omron, Nokia und Dassault Systèmes zeigen 5G und virtuelle Zwillinge

Der Stand F24 in Halle 9 wird in Hannover zum Präsentationsfokus in puncto IoT-Chancen für die Industrie. Hier ein kleiner Vorbericht, bevor es am Montag losgeht.

Die Halle 9 auf der Hannover Messe wird am Stand von Omron zum Schauplatz für eine Demonstration, wie IoT-Möglichkeiten die Industrie unterstützen können. Dabei hilft Nokia mit 5G-Expertise und Dassault Systèmes mit Know-how zum virtuellen Zwilling. Lesen Sie! (Bild: Omron)

Geballte Innovationspower wollen die drei globalen Technologieführer Omron, Nokia und Dassault Systèmes auf der Hannover Messe gemeinsam zeigen. Es gehe dabei um die Entwicklung von IoT-Systemen, welche die Industrie vorantreiben sollen. Das Automatisierungs-Know-how von Omron, die 5G-Mobilfunktechnologie von Nokia und die Expertise in Sachen virtueller Zwillinge von Dassault Systèmes verdeutlichen dabei im Zusammenspiel, wie sich das Potenzial von Industrie 4.0 optimal nutzen lässt.

IoT-basierte Automatisierung für viele Industriezweige

In Hannover werden die Vorteile dieses synergetischen Ansatzes zur „intelligenten“ Automatisierung, wie es weiter heißt, in einer autonomen und flexiblen Produktionslinie präsentiert. Das Experten-Trio fokussiere dabei die digitale Transformation in der Automatisierung sowie ihre zahlreichen Vorteile für die Industrie. Die sicheren 5G-Mobilfunknetze von Nokia unterstützen etwa die High-Speed-Kommunikation zwischen Maschinen, Menschen und Systemen, die Virtual-Twin-Funktionen von Dassault Systèmes überwachen und optimieren in Echtzeit, und Omron erweckt Innovationen mithilfe smarter, integrierter und interaktiver Automatisierung zum Leben. Die Unternehmen bündeln ihr Know-how, weil dadurch die Entwicklung von neuartigen IoT-basierten Automatisierungsmöglichkeiten in Automobil-, Konsumgüter- (FMCG), Pharma- und Medizintechnikindustrie einfließen können. Es bleibt aber nicht bei purer Theorie, denn es werden auch Praxisbeispiele demonstriert. Auch wenn sie nur einen kleinen Ausschnitt zeigten, würden sie den Besuchern einen guten Vorgeschmack darauf geben, was mit Automatisierung möglich ist, wenn marktführende Technik integriert werde.

Fall 1: Virtuelle Zwillinge schaffen autonome und flexible Produktion

Dassault Systèmes hat einen virtuellen Zwilling von einem autonomen und flexiblen Produktionssystem von Omron entwickelt, um so die Vorteile digitaler Simulationen für Planung, Optimierung und Effizienz zu veranschaulichen. Virtuelle Zwillinge können die Digitalisierung beschleunigen, heißt es dazu. Zugleich erfüllten sie den Wunsch der Industrie, nach Möglichkeiten für eine schnellere Markteinführung, indem Produkt und Produktionsprozess gleichzeitig entwickelt werden. Die Virtual-Twin-Technologie von Dassault Systèmes verbessere die Flexibilität und Effizienz durch Robotersimulationen und den Entwurf neuer Arbeitsabläufe. Das sei wichtig, denn viele Unternehmen stünden unter dem Druck, Produkte in sehr kurzen Zeiträumen auf den Markt zu bringen. Das befeuere die Nachfrage nach Software-Tools für virtuelle Zwillinge, weil sie es ermöglichten, Entwürfe von Produktionslinien in einer virtuellen Umgebung zu testen und anzupassen. So weiß man im Vorfeld, wie alles optimal funktioniert, bevor in Automatisierungs- und Konnektivitätsinfrastruktur investiert wird, sagen die Protagonisten. Das verkürzt nicht nur Entwicklungszeiten, sondern verringert auch Risiken und spart Projektkosten.

(ID:49330441)