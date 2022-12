Formnext 2022 Odecon stellt 5D-Metalldrucker zur All-in-One-Fertigung vor

Odecon hat auf der Formnext 2022 erstmals seine CNC-5-Achs-Hybrid-Laser-Werkzeugmaschine „adAM-PRO“ präsentiert. Mit fünf Hochgeschwindigkeitsachsen kann sie nicht nur Metallteile additiv per Laserauftragsschweißen fertigen, sondern diese in einem Arbeitsgang auch weiter- und nachbearbeiten.

All-in-One-Fertigung durch adAM: Metallteile werden in dem "5D-Drucker" erzeugt, weiter- und nachbearbeitet. (Bild: ODeCon engineering)

Bereits 2016 entwickelte Odecon 3D-Hochleistungs-Laserschweißmaschinen für die additive Fertigung. Deren Weiterentwicklung ist nun das zum Patent angemeldete adAM-System (advanced Additive Manufacturing). Zur additiven Fertigung von Metallteilen nutzt es das Laserauftragsschweißen mittels Pulver oder Draht. Eine Weiterverarbeitung kann durch Laserschneiden, Laserlöten oder Laserschweißen in derselben Maschine erfolgen. Ebenso eine 3D-Oberflächen-Bearbeitung. • Die „adAM-PRO“-Maschine kann auch fertige Produkte additiv erweitern.

Nach Angaben von Odecon wird die „adAM-PRO“ auf die Anforderungen des Kunden speziell angepasst. Die bis zu fünf Bearbeitungsköpfe im Multi-Achsbetrieb ermöglichen eine individuelle Ausstattung und Nachrüstung. Damit sollen sich sowohl kleinste Bauteile als auch Metallteile so groß wie Motorblöcke herstellen und bearbeiten lassen – in der Serienfertigung ebenso wie in der Einzelteilfertigung. Speziell für Werkstoff- und Prozessentwicklungen wurde laut Odecon zudem die „adAM-RD“-Baureihe entwickelt. Diese offenen Systeme können mit nahezu beliebigen Komponenten und Sensoren ausgestattet werden, heißt es.

Weitere Neuigkeiten von der Formnext 2022 gibt es hier:

(ID:48801436)