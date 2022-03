Innovationshilfe NTT und Schneider Electric statten Industrie mit Private 5G aus

Die Kooperation zwischen dem IT-Dienstleister NTT und dem Digitalisierungsspezialisten Schneider Electric soll Unternehmen die Zukunft sichern. Und so geht`s...

NTT und Schneider Electric kooperieren, damit industrielle Anlagen mit Private 5G ausgestattet werden können. Das soll die Innovationskraft der Betreiber stärken. Hier mehr dazu. (Bild: Schneider Electric)

NTT Ltd., ein IT-Dienstleistungsunternehmen, erweitert die Zusammenarbeit mit Schneider Electric, bekannt als Experte für die Digitalisierung von Energiemanagement und -automatisierung. Damit steht bald das lokale Private-Network-System respektive die Digitalisierungsplattform Private 5G (P5G) bereit, die in der Fertigung als Innovationstreiber fungieren wird, wie es heißt. Noch in diesem Jahr testen die Partner die P5G-Plattform erstmals in der Lexington Smart Factory von Schneider Electric.

Der treibende Faktor für Industrie-4.0-Bestrebungen

Die Anlage nutzt IoT-Konnektivität sowie Edge- und prädiktive Analytik, um die Energieeffizienz zu steigern und die Nachhaltigkeitsziele von Unternehmen zu erreichen helfen. Das System P5G soll als Basis für Anwendungen dienen, die die Anlagenverfügbarkeit, die Maschinenleistung und die Produktqualität steigerten. Dafür integriert man etwa Industriekameras mit Spezialoptik (Machine Vision) in bestehende Fabrik- und Lagerautomatisierungssysteme. Die Geräte erkennen dann Fehler und Verschleißeffekte. Diese Informationen übermitteln sie dann nahezu in Echtzeit, um die Ursachenforschung in Gang zu bringen, wie es heißt.

So entstehe ein Modell für das betriebliche Integritätsmanagement, das auf viele globale Fabrikumgebungen anwendbar sei. Es soll so zum treibenden Faktor für die Industrie 4.0 werden und Network-Edge-Plattformen antreiben. Weitere Anwendungsgebiete für P5G umfassen:

Uneingeschränkte Konnektivität verbessert das Management von fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF), wodurch effizientere und präzisere Workflows entstehen;

Machine-Vision-Anwendungen erkennen Anomalien in der Maschinenleistung. So können Performance, Verfügbarkeit und Produktqualität aufrechterhalten werden;

Augmented-Reality-Tools, die die Fernwartung und -verwaltung von Geräten verbessern und die Mitarbeitererfahrung erhöhen.

Drahtloses Netzwerk-Know-how für die Emissionsvermeidung

Die P5G-Plattform von NTT bietet nicht nur umfassende Managed Services. Auch Integrationsfunktionen für Prozess-Workflow- und IoT-Anwendungen gibt es. Sie ermöglichten Unternehmen, ihre strategischen Ziele durchzusetzen – also eine hohe Leistungsfähigkeit der Fabriken und deren Netto-Null-Emission zu erreichen.

Scheider Electric ergänzt, dass drahtlose Netzwerke auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit punkten, denn ein geringerer Footprint durch die Kupferverkabelung minimiert den Energieverbrauch, womit sich das Unternehmen den Netto-Null-Emissionszielen weiter annähern kann.

Und vorgefertigte Rechenzentren von Schneider Electric helfen dabei, Cloud- und Service-Anbietern, schnell und effizient zu skalieren, gleichzeitig, wie schon erwähnt, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen: außer einer um 60 Prozent verringerten Betriebszeit im Vergleich zu herkömmlichen Rechenzentren würden diese modularen Rechenzentren so konzipiert, dass die Zuverlässigkeit steige, der Energiebedarf sinke und sie einen kleineren ökologischen Fußabdruck hinterließen.

(ID:48111755)